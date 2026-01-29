Sin aspiradora: cómo limpiar el ventilador de techo en verano y no morir en el intento

La limpieza del ventilador , especialmente en verano , es importante porque es un aparato que se usa a diario. Además, mantenerlo impecable permitirá que el polvo no quede esparcido por toda la habitación. Para eso no se necesita ningún producto específico.

Aunque parece una tarea difícil y tediosa existe un método sencillo para eliminar la suciedad en tiempo récord sin ensuciar el resto de la casa. La parte más difícil es limpiar las aspas porque la suciedad suele caer sobre los muebles o sobre la cama.

Lo importante en este caso es usar elementos que logren encerrar el polvo de alguna manera. El método estrella es usar fundas de almohadas viejas. Se desliza la funda sobre el aspa y la mugre quedará atrapada dentro de la tela.

También se pueden usar fundas de microfibra o calcetines porque la estática de estos materiales permite que las partículas se adhieran en lugar de flotar por el aire.

En primer lugar, asegurarse de que el aparato esté apagado y las aspas detenidas. Si se usa una funda de almohada deslizarla hacia afuera presionando suavemente. Si la grasa está pegada se puede usar un paño humedecido con agua y una gota de jabón neutro. Secar de inmediato para proteger el motor de la humedad.

Llevar adelante este hábito de limpieza no solo prolonga la vida útil del ventilador, sino que evita que el aire esté cargado de alérgenos.