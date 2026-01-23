Anses confirmó un bono extraordinario destinado a parejas

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció una ayuda económica excepcional que se abonará en el mes de febrero y que está orientada a quienes conforman parejas bajo ciertos requisitos dentro del sistema de seguridad social. Los detalles.

Este nuevo refuerzo se suma a los pagos habituales que el organismo previsional ya comenzó a liquidar para el segundo mes del año, tras aplicar un aumento del 2,8% en las prestaciones por efecto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, con la intención de proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al constante crecimiento de precios.

El cronograma de pagos de febrero seguirá el mismo esquema que en 2025, estableciendo fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

El beneficio extraordinario no está disponible para todos los titulares de prestaciones, sino que está diseñado para un conjunto específico de trabajadores o beneficiarios dentro del régimen de seguridad social.

Podrán solicitar este pago quienes pertenezcan a alguno de estos grupos:

Personas con empleo formal en el sector privado.

Trabajadores que perciben ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Individuos que reciben la prestación por desempleo.

Trabajadores temporarios o eventuales.

Titulares de la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Monto actualizado de la asignación por matrimonio

Tras la última actualización del 2,47% en las asignaciones de pago único, la Asignación por Matrimonio quedó fijada en $109.545. Este importe, que fue actualizado desde enero, también se abona en febrero a quienes ya tengan aprobado el trámite ante Anses.

Este ajuste se calcula en función del índice de precios al consumidor que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y se aplica de manera regular a las asignaciones familiares.