Viajar con menores al exterior: así será el nuevo sistema online que activa el Poder Judicial de Mendoza

Desde el 2 de febrero de 2026, Mendoza concentrará en un circuito web la autorización de salida del país para menores y la legalización de documentos digitales.

Desde el 2 de febrero, la autorización para viajar con menores al exterior será a través de la web.

El Poder Judicial de Mendoza confirmó un cambio que impactará de lleno en plena temporada alta: a partir del 2 de febrero de 2026, la gestión de las autorizaciones para que menores de 18 años viajen fuera del país y la legalización de documentos firmados digitalmente se canalizará únicamente por internet.

La medida apunta a recortar demoras y simplificar el proceso, especialmente para quienes viven lejos de los centros urbanos. El esquema prevé que la carga de documentación se haga en la plataforma oficial y que la presencia física quede reducida al momento de firmar y retirar el permiso, una vez validada la información.

El trámite pasa a la web y se acota la presencialidad La autorización es obligatoria para cualquier persona menor de edad que salga de la Argentina, ya sea sola, con uno de sus progenitores o con un tercero. En Mendoza, quienes estén de acuerdo en otorgarla podrán iniciar el trámite a través del portal del Poder Judicial y solicitar turno digital en la Oficina de Certificaciones y Legalizaciones; también existe la alternativa de hacerlo en Juzgados de Paz, y sigue disponible la vía de otorgarla ante escribano público. Con la nueva modalidad, el paso fuerte se traslada a la carga online, mientras que el control final de firma seguirá exigiendo concurrencia, porque un funcionario debe certificarla.

autorización para menores El circuito exige documentación básica y costos administrativos provinciales. Se solicita DNI vigente de madres, padres y del niño, niña o adolescente, además de una partida de nacimiento reciente, con antigüedad máxima de seis meses, gestionable en el Registro Civil. En cuanto al pago, el trámite se abona con códigos o estampillas fiscales; el detalle indicado incluye tres códigos 010, que pueden adquirirse en Bolsa de Comercio, Banco Nación o mediante pago electrónico en ATM, según se informa en los canales oficiales. Sobre las firmas, hay una regla central: si el menor viaja sin sus padres o acompañado por alguien que no sea un progenitor, deben firmar ambos, salvo que exista alguna restricción vigente entre ellos. Si el viaje es con uno de los progenitores, firma quien autoriza.

Casos especiales y controles en Migraciones El procedimiento contempla situaciones frecuentes. Para adolescentes de 13 a 17 años, se pide asistencia a la oficina correspondiente para expresar conformidad mediante firma. Si uno de los progenitores reside en otra provincia o en otro país, se debe presentar su autorización con las legalizaciones necesarias y, cuando corresponda, con apostilla conforme a la normativa del lugar donde vive. Si uno de los padres falleció, se incorpora la partida de defunción debidamente legalizada. Además, al momento de exhibir la autorización en el control migratorio, se indica que debe acompañarse con la partida de nacimiento actualizada y legalizada, como respaldo de la filiación.