Alerta en Córdoba por la desaparición de dos hermanas menores de edad: qué fue lo último que se supo de ellas

La Justicia de Córdoba pidió colaboración para dar con Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, dos menores que fueron vistas por última vez el domingo.

Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, de 14 y 7 años respectivamente, desaparecieron en Alta Gracia el domingo 1 de marzo.

Dos hermanas de 14 y 7 años desaparecieron en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y la Justicia provincial solicitó datos para encontrarlas. Se trata de Luisana Ruarte, de 14, y Morena Ailín Ruarte, de 7, quienes fueron vistas por última vez el domingo 1 de marzo en esa localidad, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba.

La familia radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia pidió colaboración a los habitantes para aportar información que permita ubicar a las menores.

Cómo lucían las hermanas antes de desaparecer en Córdoba En el marco de la averiguación del paradero de las menores, el MPF difundió las descripciones físicas de ambas y precisó los canales habilitados para recibir datos.

De acuerdo con la información publicada, Luisana Ruarte tiene 14 años y mide 1,65 metros. Tiene ojos color café, cabello negro con corte “carré” y tez morocha. Asimismo, indicaron que no tiene tatuajes ni cicatrices visibles.

Captura de pantalla 2026-03-02 102757 El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Ministerio Público Fiscal de Córdoba Sobre la menor, Morena Ailín Ruarte, el MPF precisó: “Mide 1, 07 metro de estatura, con pelo a los hombros y vestía una remera rosa y una pollera blanca”.