Alerta en Córdoba por la desaparición de dos hermanas menores de edad: qué fue lo último que se supo de ellas
La Justicia de Córdoba pidió colaboración para dar con Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, dos menores que fueron vistas por última vez el domingo.
Dos hermanas de 14 y 7 años desaparecieron en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y la Justicia provincial solicitó datos para encontrarlas. Se trata de Luisana Ruarte, de 14, y Morena Ailín Ruarte, de 7, quienes fueron vistas por última vez el domingo 1 de marzo en esa localidad, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba.
La familia radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia pidió colaboración a los habitantes para aportar información que permita ubicar a las menores.
Cómo lucían las hermanas antes de desaparecer en Córdoba
En el marco de la averiguación del paradero de las menores, el MPF difundió las descripciones físicas de ambas y precisó los canales habilitados para recibir datos.
De acuerdo con la información publicada, Luisana Ruarte tiene 14 años y mide 1,65 metros. Tiene ojos color café, cabello negro con corte “carré” y tez morocha. Asimismo, indicaron que no tiene tatuajes ni cicatrices visibles.
Sobre la menor, Morena Ailín Ruarte, el MPF precisó: “Mide 1, 07 metro de estatura, con pelo a los hombros y vestía una remera rosa y una pollera blanca”.
Cómo aportar datos sobre el paradero de las hermanas desaparecidas en Córdoba
La Fiscalía solicitó que cualquier persona que cuente con información relevante se comunique o se acerque a las dependencias indicadas. En particular, se pidió concurrir a la Unidad Judicial de Alta Gracia, ubicada en la calle Franccini 276, barrio Pellegrini. También se habilitó el número telefónico 03547-423152, interno 50802, para recibir datos. Además, se indicó que se puede aportar información en la comisaría más cercana.