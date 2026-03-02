Aparecieron las hermanas menores que eran buscadas en Córdoba: cómo se encuentran

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que las dos menores de edad fueron ubicadas luego de que se alertara sobre su desaparición. Qué se sabe.

Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, de 14 y 17 respectivamente, desaparecieron en Alta Gracia el domingo 1 de marzo.

Las dos hermanas de 14 y 7 años que eran buscadas en la ciudad cordobesa de Alta Gracia fueron encontradas sanas y salvas, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

De acuerdo con Noticias Argentinas, las autoridades judiciales indicaron que ambas aparecieron en buen estado de salud.

Las menores, identificadas por sus iniciales como L.R. y M.A.R., habían sido vistas por última vez el domingo 1 de marzo en Alta Gracia, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial del MPF.

A partir de esa situación, la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia había solicitado colaboración a los vecinos para obtener datos que permitieran ubicarlas. Para dar con su paradero, dieron a conocer las características físicas de ambas niñas.

En ese contexto, cerca de las 12 del mediodía del lunes, las autoridades confirmaron el hallazgo de las menores, pero aún se investigan las causas de su desaparición durante la noche.