En un solo mes, el turismo le aportó más de $137.000 millones a la economía de Mendoza

Tras un año donde el turismo internacional no dejó los mejores números para Mendoza , el mes de enero arrancó con una buena noticia para el sector desde el punto de vista económico. En el arranque del año, la visita de 312 mil turistas registró un ingreso total de $137.475 millones. De acuerdo a los datos oficiales, este cálculo se basa en una estadía promedio de 4,7 noches y un gasto diario estimado de $92.500 por persona, lo que evidencia una significativa inyección de capital en la economía local.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur , explicó que en verano se ven más familias de turistas recorriendo la provincia y que “este promedio provincial presenta realidades diversas, según los destinos”. En este sentido, la funcionaria remarcó que las Villas de San Rafael, Potrerillos y Cacheuta registraron niveles de ocupación superiores al Gran Mendoza, “principalmente por su oferta vinculada al agua, los entornos naturales y las actividades al aire libre, que resultan especialmente atractivas durante el verano.

“Cuando hablamos de Mendoza, no se puede dar una foto única. Varía la situación turística de acuerdo a cada zona de la provincia. En verano, naturalmente le va mejor al sur provincial y a zonas de montaña. Luego es notorio un comportamiento de aumento de la demanda hacia los fines de semana y en aquellas localidades en las que se están celebrando vendimias y festivales”, detalló la funcionaria.

Testa comentó que gracias a la amplia oferta con la que cuenta Mendoza “se puede evitar la estacionalidad, que afecta a otros destinos del país y recibimos a turistas durante todo el año. “Por la multiplicidad de productos turísticos que posee Mendoza, tenemos una demanda estable durante todo el año, lo que, desde el punto de vista del empresariado, es mucho más favorable que cuando se producen altos picos de consumo, que son difíciles de satisfacer”, añadió la funcionaria.

Además de las variadas propuestas que ofrece la provincia, se viene realizando un fuerte trabajo de promoción, en diversos mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de atraer a más turistas. “Tal es así, que recientemente equipos del Emetur realizaron activaciones en el Festival de Jesús María, en la Costa Atlántica y en España, en dos de los eventos más importantes del mundo, relacionados al sector”, explicó la presidenta del Ente.

El perfil del turismo en Mendoza

Según los datos analizados por el Observatorio del Emetur, el flujo turístico durante el primer mes del año estuvo compuesto mayoritariamente por visitantes nacionales, que viajan acompañados. El 80% de los turistas son argentinos. El 42,7% de estos proviene de Buenos Aires, seguido por la región Centro (Córdoba) con un 19,5%.

En cuanto al Turismo Internacional, los visitantes representan el 20%. De este total, los visitantes chilenos son el 7,5%, mientras que el resto del mundo suma un 12,5%, entre los que destacan los brasileños.

El análisis de la participación de los establecimientos utilizados revela una marcada preferencia por alternativas de hospedaje extrahoteleras. La mayor parte del alojamiento turístico se concentró en el sector informal o privado, con un 28,07% utilizando vivienda propia o de familiares/amigos. A esto se suma un 25,15% que optó por vivienda alquilada, consolidando una tendencia hacia experiencias de mayor independencia.

En contraste, los alojamientos hoteleros formales presentaron una participación significativamente menor:

Hoteles 3 estrellas: 12,58%.

Cabañas/Bungalows: 11,96%.

Camping: es un segmento reducido del 1,84%.

Esta estructura de consumo subraya una búsqueda de opciones más privadas y con precios más accesibles para los visitantes del verano 2026.

En cuanto a la organización del viaje, se observa un comportamiento de reserva de corto plazo. Según los datos obtenidos, el 40,33% de los turistas planifica su visita en un período de entre una semana y un mes.

Es importante destacar que el 24,29% organiza su viaje con menos de una semana de anticipación. Este fenómeno de «último momento» se refleja también en la fluctuación de la demanda, la cual se intensifica notablemente hacia los fines de semana y en localidades con eventos específicos como festivales y vendimias.

Festivales y Vendimias: motores de atracción

Uno de los factores clave del movimiento turístico fue la intensa agenda cultural y festiva de la provincia. Los festivales y Vendimias departamentales convocaron a miles de mendocinos y visitantes de todo el país y del extranjero.

Entre los principales eventos se destacan el Festival del Chivo, en Malargüe; el Festival del Melón y la Sandía, en Lavalle; el Encuentro de las Naciones, en Junín; Vino Blues y Jazz en el Lago, en Ciudad, entre otros, que se consolidan como verdaderos motores de atracción turística y dinamizadores de las economías locales.

A partir del análisis que hace el Observatorio, se desprende que la mayoría de los visitantes gestionó su experiencia de forma independiente, teniendo en cuenta que el 94,4% organizó el viaje por cuenta propia y sólo el 4,3% contrató paquetes turísticos. En cuanto a la anticipación, el 38,1% planifica entre una semana y un mes antes; el 28,2% con menos de una semana.

Mendoza, entre los destinos más elegidos del país

Mendoza se consolidó durante este verano como uno de los destinos turísticos más elegidos de la Argentina, y además fue posicionada como el destino más económico del país para el verano 2026, según estudios de la consultora Focus Market.

La provincia se destacó por ofrecer precios más bajos que destinos tradicionales como Bariloche o Mar del Plata, con una excelente relación precio-calidad, opciones accesibles de alojamiento, gastronomía variada y múltiples actividades gratuitas o de bajo costo.

A este posicionamiento se suma un nuevo reconocimiento internacional: Mendoza fue incluida entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según el ranking elaborado por la prestigiosa revista Time Out, una de las publicaciones más influyentes a nivel global en turismo, cultura y estilos de vida.

Promociones que impulsan el consumo

Durante el mes de enero, las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento jugaron un rol clave en la dinamización del consumo, traccionando tanto a mendocinos como a turistas, gracias a propuestas de alta calidad a precios accesibles, fortaleciendo la competitividad del destino.