Huracán tropezó en Córdoba y San Martín rescató un empate clave en San Luis

La décima fecha del Torneo Federal A dejó sensaciones muy distintas para los equipos mendocinos. Mientras Huracán Las Heras sufrió una nueva caída fuera de casa, Atlético Club San Martín consiguió un empate importante en San Luis para seguir sumando.

El Globo perdió 1 a 0 frente a Argentino de Monte Maíz en Córdoba, en el inicio de la segunda rueda del campeonato. El encuentro se disputó en el estadio Modesto Marrone y representó otro golpe para el equipo mendocino, que acumuló su segunda derrota consecutiva en el certamen. Ramiro Lasserre a los 19' del primer tiempo abrió el marcador para el Raya

Huracán no logró hacer pie durante gran parte del partido y volvió a mostrar dificultades para sostener regularidad fuera de Mendoza. La derrota además le impidió acercarse a los puestos de arriba en una zona cada vez más pareja y exigente.

En cambio, el Chacarero consiguió un empate valioso al igualar 1 a 1 ante Juventud Unida Universitario en San Luis. El equipo de San Martín mostró orden defensivo y logró sumar en una cancha complicada frente a uno de los protagonistas de la zona.

El conjunto mendocino apostó a un partido más cerrado, resistió bien los intentos locales y terminó llevándose un punto que puede tomar valor pensando en la pelea por la clasificación.

Así, la fecha dejó dos realidades diferentes para los mendocinos en el Federal A: preocupación en Huracán Las Heras por la irregularidad y algo más de tranquilidad para San Martín, que al menos logró cortar la racha negativa fuera de casa.