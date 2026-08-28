El último fin de semana de agosto llega con lluvias y fuertes vientos

El último fin de semana de agosto llegará con un escenario meteorológico muy diferente según la región. Mientras algunas zonas tendrán jornadas más estables y agradables, otras deberán afrontar lluvias , tormentas, nevadas y fuertes ráfagas.

El cierre de la semana estuvo marcado por un importante cambio de condiciones. Después de las lluvias y tormentas que afectaron sectores del centro y noreste del país, el avance de sistemas de alta presión favorecerá una mejora en algunas regiones, aunque persistirá la inestabilidad en distintos puntos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), la segunda mitad de la próxima semana podría avanzar un nuevo frente frío, con posibilidad de lluvias y un descenso térmico.

Durante el sábado, el extremo sur de la Patagonia tendrá nubosidad variable, heladas y un ambiente frío. En el centro y norte de la región se mantendrán condiciones más inestables, con precipitaciones sobre Chubut y lluvias y nevadas en sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por nevadas para sectores cordilleranos de Río Negro y Chubut durante el sábado, donde los acumulados podrían alcanzar los 30 centímetros y ser superados de manera puntual.

También se prevén lluvias en la cordillera neuquina, con acumulados que podrían llegar a los 45 milímetros.

Durante el domingo persistirá la inestabilidad en Chubut, con posibilidad de chaparrones o lluvias aisladas. En la cordillera del centro y sur de Neuquén y Río Negro continuarán las precipitaciones, que podrían presentarse en forma de lluvia y nieve.

Varias provincias bajo inestabilidad

El centro del país tampoco tendrá un panorama uniforme. Para el sábado se prevén condiciones inestables en San Luis, Córdoba, el este de La Pampa y Santa Fe, con probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas.

El noreste argentino continuará afectado por un escenario húmedo e inestable. Durante el sábado se esperan lluvias y tormentas dispersas en Misiones, Corrientes y Formosa.

Los acumulados de precipitación serán uno de los principales factores de atención durante el fin de semana. En sectores de Misiones podrían superar los 150 milímetros, por lo que el área permanecerá bajo alerta también durante el lunes 31 de agosto.

El AMBA tendrá una pausa

En la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, el panorama será bastante diferente al de otras regiones del país.

El sábado comenzará con condiciones frescas y húmedas, además de posibilidades de neblinas y bancos de niebla en distintos sectores del Gran Buenos Aires. Durante el día, la presencia del sol favorecerá una mejora de las condiciones y una tarde agradable.

El domingo continuará con circulación de aire desde el este y posibilidad de neblinas durante las primeras horas. No se prevén precipitaciones significativas, aunque hacia el final de la jornada aumentará gradualmente la nubosidad.

De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana con mejores condiciones para las actividades al aire libre, mientras distintas provincias deberán afrontar lluvias, tormentas, nevadas o fuertes vientos.