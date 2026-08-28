Inflación de agosto: las nuevas proyecciones anticipan un dato de entre 1,4% y 2%

Las expectativas de inflación para agosto volvieron a ajustarse a la baja en los últimos días. De acuerdo con los relevamientos de consultoras privadas, el aumento mensual de los precios se movería en una franja de entre 1,4% y 2% , aunque varias de las estimaciones más recientes apuntan a un registro cercano al 1,5% .

Uno de los elementos que explica este cambio en las proyecciones es la evolución de Alimentos y bebidas , cuyos precios mostraron una desaceleración durante el mes. La moderación de ese rubro, sumada al menor impacto de otros componentes del índice respecto de julio, llevó a las consultoras a revisar sus previsiones.

Una de las proyecciones más bajas corresponde a la Fundación Libertad y Progreso, que estima que la inflación de agosto será del 1,4%: " Pasados los efectos estacionales de las vacaciones de invierno en julio, nuestra estimación del IPC de agosto pronostica una baja pronunciada de la inflación ".

Según explicó, el comportamiento de los alimentos tuvo un papel central en la desaceleración del índice. " Alimentos y Bebidas no alcohólicas" habría aumentado apenas 1,1% , de acuerdo con la estimación de la entidad.

Neufeld también destacó que el nuevo esquema aplicado por el Gobierno para los aumentos de tarifas durante el segundo semestre contribuyó a moderar la evolución del índice. En particular, señaló que los precios de la electricidad avanzaron a un ritmo más moderado durante agosto.

EcoGo estima una inflación del 1,5%

Por su parte, la consultora EcoGo proyectó una inflación mensual del 1,5% para agosto, con una suba del 1,1% en Alimentos y bebidas: "Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 1,5% mensual". Según su relevamiento, los precios de los alimentos y bebidas continuaron desacelerándose durante la tercera semana de agosto.

La variación semanal fue del 0,3%, lo que representó la segunda semana consecutiva de moderación y llevó al índice general a ubicarse 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo previsto durante la segunda semana del mes.

Qué rubros tuvieron mayor impacto en agosto

De acuerdo con el relevamiento de EcoGo, la categoría que registró el mayor impacto durante agosto fue Bienes y servicios varios. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por un aumento del 5,5% en los cigarrillos, correspondiente a un ajuste acumulado bimestral habitual.

A pesar de ese incremento, la desaceleración registrada en otros rubros, especialmente en alimentos y bebidas, permitió que las estimaciones generales para agosto se corrigieran a la baja.