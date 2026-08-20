Empresarios "bancan" la baja de la inflación y el equilibrio fiscal pero alertan por la caída de ventas

La 23° edición del Council of the Americas expuso como pocas veces el contraste entre el discurso "polite" de los empresarios , acompañando las vigas maestras del Gobierno, cuentas públicas en orden y sin déficit fiscal, inflación en el orden del 2% con sentido bajista y un clima de negocios propicio a las inversiones y las quejas por lo bajo ante la caída de la actividad.

El encuentro organizado AS/COA en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tuvo lugar en el coqueto Hotel Alvear en Recoleta y reunió a más 500 empresarios de todos los sectores, industriales y de servicios, cada uno con su particularidad pero con una mirada y una preocupación común, el camino que emprendió el gobierno de Javier Milei es el correcto, pero la foto actual difiere de la realidad económica edulcorada que provino desde el estrado.

Un empresario del sector supermercadista indicó que "el año está difícil, levantó algo en mayo por la venta de televisores, luego vino el Mundial, que siempre mueve un poco por las juntadas, las picadas, pero ahora volvió a caer el consumo".

Los números que manejan en el sector es que la caída de ventas en el año estará entre 3 y 5% versus el año previo, que ya había sido malo, con caída cercana al 20% desde los niveles alcanzados en 2023 en la previa de las elecciones presidenciales.

Consultado sobre las primeras estimaciones acerca de lo que puede pasar el año próximo, la fuente anticipó que no esperan una suba de ventas y apuntó: "Hoy no hay despidos pero algunas cadenas están cerrando sucursales y achicando estructuras".

Proyectos en espera

"Desde el punto de vista sector del sector no demasiados cambios, nuestra actividad sigue estabilizada en niveles bajos, no ha seguido cayendo pero tampoco creo que en los próximos meses haya cambios sustanciales", dijo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en diálogo con MDZ.

Weiss valoró como un hecho positivo las licitaciones de corredores que impulsa el Gobierno, "lo hemos apoyado desde el primer momento, bienvenido sea pero es una solución parcial al tema, hay 30.000 kilómetros más de Vialidad Nacional que no se pueden licitar porque no hay suficiente tránsito y no son rentables, hay que ver qué se hace con eso".

En línea con lo que piensan empresarios de otros sectores, la mirada general sobre la economía es que la macro y las expectativas positivas en minería, oil & gas, el agro son realidad palpables. "El día a día es un poco más complicado para la industria, para la construcción, para el comercio, hay problemas de desempleo, de menor actividad económica", consideró Weiss y recordó que ya es sabido que el país funciona a dos velocidades y eso se siente.

Sacar las retenciones

Otro de los sectores clave del país es el agro, aún con escenario abierto de cara a la nueva campaña. "Vamos a sembrar y tenemos expectativas, aunque las campañas siempre empiezan de una manera y eso después cambia", aseguró un productor agrícola de Entre Ríos, dedicado a la producción de granos y el sector forestal.

Pero en ese contexto dio un dato que puede marcar el tono de la relación con el Gobierno. "Está bien lo que bajaron las retenciones, pero hay que insistir hasta que el Gobierno las elimine". Y remató: "Sin retenciones el campo puede duplicar su producción". Teléfono para el Gobierno.