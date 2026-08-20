La actividad económica creció 0,8% en junio y acumuló una mejora de 1,9% en el primer semestre

La actividad económica registró un crecimiento de 2,7% interanual en junio de 2026 y avanzó 0,8% respecto de mayo en la medición desestacionalizada, según el Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) difundido por el INDEC. Con el resultado de junio, la economía acumuló una expansión de 1,9% durante el primer semestre del año frente al mismo período de 2025.

El dato de junio marcó una aceleración respecto de los meses anteriores. En marzo se había registrado una suba interanual de 6,2%, seguida por aumentos de 1,7% en abril, 0,4% en mayo y 2,7% en junio. En términos desestacionalizados, el EMAE mostró una evolución irregular durante el primer semestre: creció 0,3% en enero, cayó 2,5% en febrero, avanzó 2,6% en marzo, retrocedió 1,6% en abril y 0,6% en mayo, para volver a crecer 0,8% en junio.

La mejora de junio se explica principalmente por la evolución de la explotación de minas y canteras y de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. La minería registró una expansión interanual de 15,6%, mientras que el sector agropecuario avanzó 4,6%. Ambos sectores aportaron en conjunto 1,1 puntos porcentuales al crecimiento de 2,7% del EMAE.

La pesca presentó el mayor crecimiento porcentual del mes, con una suba interanual de 247,6%, con una incidencia claramente menor dentro de la estructura económica.

También registraron variaciones positivas la intermediación financiera, con 5,1%; la construcción, con 2,8%; la industria manufacturera, con 1,9%; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 1,3%; y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con 0,8%.

En tanto, la industria volvió a crecer después de varios meses de caída. Registró una expansión de 1,9% interanual en junio.

Javier Bongiovanni, economista de Fundación Libertad, explica que la suba "viene del lado extractivo y agroindustrial". Mientras que el IPI minero subió 11,4%, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) marcó un máximo histórico en junio, con un alza de 3% mensual desestacionalizado y 10,9% i.a., traccionado por la cosecha gruesa, la molienda de soja y las tres ramas de faena. El economista explica que esta vez la industria se sumó con un IPI Manufacturero que mejoró 2%.

El gran interrogante, plantea, "sigue siendo cómo y cuándo el dinamismo del sector transable derramará sobre el resto de la economía". Y señala que esperan que "con las exportaciones sosteniendo su ritmo récord y el RIGI sumando cada vez más proyectos, el flujo de inversión extractiva empieza a traducirse en divisas genuinas".

En tanto, Sergio González, head de asset management en Cohen Aliados Financieros, destaca la brecha que existe entre dos grandes sectores de la economía. El crecimiento de los sectores primarios contrastan con Construcción, Comercio e Industria que crecen pero muy por detrás.

"La brecha entre ambos grupos es el dato central del informe: mientras minería y agro crecen a 15,6% y 4,6%, los tres sectores restantes se mueven en un rango de 0,8% a 2,8%, y aportan menos de la mitad que el bloque primario pese a ser mucho más grandes en el índice. La diferencia importa porque los rezagados son justamente los sectores intensivos en mano de obra: industria, construcción y comercio concentran el grueso del empleo privado registrado, mientras que la minería es intensiva en capital y genera relativamente pocos puestos por unidad de producto. Un crecimiento traccionado por recursos naturales puede sostener el nivel de actividad agregada sin traducirse en creación de empleo ni en recuperación del salario, y explica por qué la mejora del EMAE todavía no se percibe en la demanda interna", señala.