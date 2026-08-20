Para el Indec los salarios en negro empujaron la mejora de ingresos en junio, que le ganaron a la inflación

Mientras la inflación sigue en niveles del 2% los salarios recuperan terreno, aunque no convence cómo es que los salarios en negro le gana a los registrados.

Según las estadísticas los salarios le vienen ganando a la inflación en los últimos meses, pero gran parte de la población no lo percibe de ese modo.

El índice de salarios arrojó en junio una suba de 2,9% y un incremento de 35,7% en la comparación interanual, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato saliente es que con estos guarismos los salarios le habrían ganado a la inflación, que en el mismo período marcó 1,9% en el sexto mes del año, acumulando 33,5% en los últimos doce meses.

Sorprende, sin embargo, que mientras los salarios en el sector privado registrado avanzaron 1,9% en junio, en el sector público lo hicieran en 3,4% y en el sector privado no registrado, es decir en negro, hayan avanzado 4,4%, según las estadísticas oficiales.

Primeros seis meses En el primer semestre de este año los salarios subieron 18,5%, debido a la suba de 14,5% en el sector privado en blanco, mientras que el salario en el sector público marcó 17,6% y en el sector informal de la economía el incremento quedó en 29,4%.

Esto da como resultado que en los últimos doce meses, es decir tomando el período julio de 2025 a junio de 2026, los porcentajes de suba acumulados anoten 29,6% entre los privados registrados, 30,1% en el sector público y un impresionando 59,5% entre los trabajadores no registrados, datos que arrojan para el conjunto de la economía una suba de 35,7%.

¿Fórmula mágica? Suena difícil de comprender cómo es que los salarios en negro pueden crecer a ese ritmo en una economía que en junio creció 0,8%, según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), y acumulando 2,7% en el último año.