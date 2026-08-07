Girard: "La motosierra terminó siendo un plan para bajar salarios y endeudar a las familias"

El titular de ARBA, Cristian Girard, cuestionó la 'motosierra' y señaló que la caída salarial obliga a las familias a endeudarse, exacerbando la crisis con tasas de interés elevadas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó las recientes declaraciones del Presidente Javier Milei sobre la reducción de salarios del sector público. Según Girard, esta política afecta también a los trabajadores del sector privado al frenar las paritarias y usar los sueldos como ancla inflacionaria, impactando negativamente el poder adquisitivo.

El plan de "la motosierra" y sus consecuencias "Esto era la motosierra", afirmó Girard al citar al Presidente, y advirtió que sus consecuencias se reflejan en la destrucción del empleo formal, el crecimiento del trabajo precario y la pérdida del poder adquisitivo. "Menos derechos, menos ingresos: más motosierra", resumió.

El titular de ARBA señaló además que la caída de los salarios obliga a millones de familias a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos para afrontar gastos cotidianos. Según explicó, la posterior suba de las tasas de interés y la flexibilización de las regulaciones financieras agravan esa situación, impulsando una morosidad récord que ya afecta a más de seis millones de personas.