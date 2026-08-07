Empresarios apoyan el rumbo económico, pero adiverten por la carga impositiva

A pesar de las expectativas positivas a futuro, los impuestos son los principales obstáculos para la competitividad para los empresarios nucleados en IDEA.

Los empresarios socios de IDEA mantienen expectativas positivas sobre el rumbo de la economía hacia los próximos doce meses. Aunque advierten por los principales desafíos, como la carga impositiva y la inflación.

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos IDEA 2026, realizada entre más de 200 ejecutivos, el 80% del empresariado considera que la situación económica dentro de un año será mejor, un 68% sostiene que será moderadamente y un 12% señala que serrá mucho mejor. Mientras que un 6% proyecta un escenario peor.

La carga impositiva, el principal obstáculo para los empresarios Por otro lado, la encuesta consultó sobre los principales obstáculos que las empresas enfrentan para crecer. La carga impositiva aparece en primer lugar, mencionada por el 72% de los ejecutivos, seguida de ,en menor medida, por la inflación (30%) y el exceso de regulaciones (27%).

"Los resultados muestran una expectativa favorable, pero también una mirada realista sobre los desafíos que todavía enfrenta la economía. La mayor estabilidad macroeconómica es una oportunidad para avanzar hacia una etapa de reformas estructurales especialmente en el sistema tributario, que sigue siendo considerado como un obstáculo para el crecimiento por la mayor parte del sector privado, y contra la informalidad", dijo Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

En diálogo con los medios presentes en la presentación, el presidente de IDEA señaló que "no todos estaban preparados en materia de competitividad".