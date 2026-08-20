El comercio electrónico creció 28% más en el primer semestre

El comercio electrónico argentino mantuvo su expansión durante la primera mitad de 2026. La facturación del sector alcanzó los $19.533.815 millones, con un incremento nominal del 28% frente al mismo período de 2025, según el estudio Mid Term elaborado por Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) .

El crecimiento también se reflejó en la cantidad de operaciones. Entre enero y junio se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en el primer semestre del año pasado. En paralelo, se comercializaron 248 millones de artículos, lo que representó una suba interanual del 22%.

El ticket promedio por orden se ubicó en $107.597 durante los primeros seis meses del año. Los rubros que concentraron la mayor facturación fueron Alimentos y bebidas, Electro —Línea Blanca— y Herramientas y construcción.

En cantidad de unidades vendidas, el liderazgo correspondió a Alimentos y bebidas, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

Los datos muestran que el crecimiento del comercio electrónico no se limitó al valor de las ventas . La expansión de las órdenes de compra y de las unidades comercializadas también marcó un aumento en el uso del canal digital para las compras de los hogares.

Para Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la evolución registrada durante el primer semestre muestra que el comercio electrónico se incorporó a los hábitos cotidianos de consumo.

“Estos resultados muestran que el comercio electrónico argentino sigue creciendo y, sobre todo, consolidándose como parte de los hábitos cotidianos de consumo”, señaló Zaied.

El titular de CACE destacó que el aumento de las órdenes y de las unidades vendidas refleja una mayor presencia del canal digital en las decisiones de compra. En ese contexto, sostuvo que para las empresas el desafío dejó de estar centrado en la incorporación del comercio electrónico y pasó a concentrarse en la mejora de la experiencia de compra.

La evolución del sector también plantea nuevas exigencias para las compañías, que deben competir en un mercado digital con consumidores que buscan procesos de compra simples, confiables y eficientes.

Con una facturación que creció 28% interanual, más de 181 millones de órdenes y 248 millones de artículos vendidos en seis meses, el comercio electrónico consolidó durante el primer semestre de 2026 su participación dentro de los canales de consumo en la Argentina.

Crecen las compras por courier

En el caso de las compras online internacionales por courier, el 18% señaló que realizó durante este año su primera compra. Sin embargo, las operaciones internacionales todavía tienen un carácter mayormente ocasional. El 64% de quienes compran en el exterior lo hace de manera esporádica, mientras que solo el 10% mantiene una frecuencia habitual de este tipo de operaciones.