El riesgo país alcanzó su mayor nivel en tres meses y los bonos cerraron en baja

Los títulos soberanos en dólares retrocedieron 0,7% en promedio y ampliaron al 5% las pérdidas acumuladas en agosto. El S&P Merval avanzó apenas 0,05%.

El mercado argentino viene de varias jornadas con volatilidad. La tendencia negativa de los mercados bursátiles de Estados Unidos volvió a complicar una eventual recuperación de los activos argentinos, que permanecen en sus niveles más bajos en más de tres meses.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, perdieron las ganancias que habían registrado durante la mañana y finalizaron la jornada con una caída promedio del 0,7%. De esta manera, las bajas acumuladas durante agosto llegaron al 5%.

El riesgo país subió a 532 puntos En paralelo, el riesgo país de Argentina, elaborado por JP Morgan, aumentó 14 puntos básicos y terminó en 532 puntos. Durante la jornada, el indicador llegó a alcanzar un máximo de 535 puntos, su nivel más elevado desde el 19 de mayo.

El riesgo país, en su nivel más elevado de los últimos tres meses Producción Mdtech El S&P Merval terminó casi sin cambios En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval logró cerrar con una suba marginal de 0,05%, hasta los 2.875.950 puntos. El desempeño fue diferente al registrado por buena parte de las acciones y ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street, donde predominó la tendencia negativa.