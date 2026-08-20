Récord de reservas para el Gobierno de Javier Milei: el BCRA llegó a US$ 50.342 millones

El Banco Central sumó USD 13.770 millones desde enero y las reservas internacionales brutas alcanzaron los USD 50.342 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2019 y un nuevo máximo durante la gestión de Javier Milei.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas este jueves y alcanzó 16 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado. La entidad adquirió US$ 89 millones, en la que fue la compra más elevada en lo que va de agosto. El nuevo nivel representa el máximo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y, al mismo tiempo, el valor más alto desde el 10 de septiembre de 2019.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el organismo conducido por Santiago Bausili acumuló compras por US$ 13.770 millones. En agosto, en tanto, sumó US$ 443 millones, aunque la velocidad de acumulación de reservas se redujo respecto de los meses anteriores.

Meta alcanzada En paralelo con las compras del BCRA, las reservas internacionales brutas llegaron a US$ 50.342 millones, después de registrar un incremento diario de US$ 340 millones. El máximo anterior durante la actual gestión se había registrado a comienzos de agosto, cuando las reservas habían alcanzado los US$ 50.059 millones.

Nuevo récord de reservas en la era Milei NA El equipo económico había establecido para este año una meta de acumulación de reservas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones. De acuerdo con la información proporcionada, el BCRA alcanzó ese objetivo a principios de junio.

Aunque durante agosto el ritmo de compra se desaceleró, la adquisición de este jueves fue la mayor del mes.