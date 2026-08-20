YPF: cómo se pueden comprar y vender acciones de la empresa desde la app

YPF amplió las funciones de su aplicación y dio un nuevo paso en su estrategia de transformación digital. Desde ahora, los usuarios pueden comprar y vender acciones de la petrolera directamente desde App YPF, sin necesidad de recurrir a una plataforma bursátil tradicional.

Según informó la compañía, se trata de una modalidad inédita a nivel global: YPF se convirtió en la primera empresa en ofrecer la posibilidad de operar sus propios títulos desde su aplicación móvil durante el horario de negociación del mercado.

La nueva herramienta apunta principalmente a facilitar el ingreso de pequeños ahorristas al mercado de capitales, aprovechando una aplicación que ya es utilizada cotidianamente para pagar combustible, realizar transferencias y efectuar otras operaciones financieras.

La nueva función llega después de una decisión clave de YPF. El 4 de agosto de 2026, la empresa realizó un split de sus acciones en una proporción de 10 a 1.

La operación multiplicó por diez la cantidad de acciones en circulación y redujo proporcionalmente el valor nominal de cada título. El objetivo fue disminuir la barrera de entrada para los inversores minoristas y facilitar el acceso a los papeles de la compañía.

A este proceso se sumó el acuerdo estratégico entre YPF y Banco Santander, que aporta la infraestructura tecnológica y el respaldo operativo y regulatorio necesario para canalizar las órdenes de compra y venta hacia el mercado bursátil.

Cómo comprar acciones de YPF desde la app

La operatoria fue diseñada para que el usuario pueda realizar todo el proceso desde la misma billetera digital.

Para comenzar, el inversor debe ingresar al sector financiero de App YPF y contar con saldo disponible. También puede transferir dinero desde una cuenta bancaria o desde otra billetera virtual.

Durante el horario de negociación del mercado local, la aplicación permite consultar la cotización de la acción de YPF en tiempo real. Luego, el usuario puede indicar cuánto dinero quiere invertir o la cantidad de acciones que desea comprar o vender.

La orden es procesada mediante la infraestructura proporcionada por Santander. Una vez realizada la operación, los títulos quedan registrados dentro del portafolio del usuario, desde donde puede seguir su evolución y decidir cuándo venderlos.

Actualmente permite realizar transferencias, pagos mediante QR, recargas y otras operaciones financieras. También incorporó una modalidad de cuenta remunerada para generar rendimientos sobre los saldos en pesos. Con la llegada de la compraventa de acciones, YPF estructura su propuesta financiera alrededor de tres conceptos: “Fondear, Remunerar e Invertir”.

Qué hay que tener en cuenta

Comprar acciones implica asumir el riesgo propio de una inversión en renta variable: el precio de los títulos puede subir o bajar y no existe una rentabilidad garantizada.

La nueva herramienta de App YPF simplifica el acceso a la operatoria, pero no elimina los riesgos asociados a invertir en acciones. Por eso, antes de comprar, es importante conocer el funcionamiento del mercado, evaluar el horizonte de inversión y considerar la posibilidad de pérdidas.