Volcó un camión de YPF que transportaba gas en la Ruta 205 y cortaron la circulación en Roque Pérez

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 133. El vehículo llevaba gas butano propano y quedó cruzado sobre la calzada. Desde YPF aseguraron que no hubo fuga del producto ni riesgo de explosión.

La Ruta Nacional 205 permanece completamente cortada a la altura de Roque Pérez, luego del vuelco de un camión cisterna de YPF que transportaba gas licuado. El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 7 de la mañana, en el kilómetro 133, y obligó a los bomberos locales a establecer un perímetro de seguridad alrededor del vehículo.

Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, el camión, que había salido desde la refinería de La Plata, volcó mientras circulaba por la ruta. El acoplado, que trasladaba gas butano propano, terminó dentro del cantero divisor, mientras que la cabina quedó cruzada sobre la calzada. Ante la posibilidad de una eventual fuga del producto y el riesgo asociado al transporte de gases peligrosos, los bomberos montaron un operativo preventivo y dispusieron el corte total de ambas manos de la ruta.

"La ruta va a permanecer cortada por completo por seguridad, las dos manos. Estamos a la espera de la empresa así podemos verificar que no haya fuga y que se pueda proceder para remover el camión", explicó Alejandro Luna, jefe de Bomberos de Roque Pérez, en diálogo con TN.

Qué pasó con el gas que transportaba el camión de YPF Desde YPF aseguraron que no hubo fuga del producto y que, por ese motivo, se descartó el riesgo de una detonación. Además, el accidente no dejó heridos ni provocó pérdida de gas.

Luna explicó que el perímetro de seguridad responde al protocolo establecido para este tipo de incidentes. Según detalló, aun cuando no exista una pérdida, se debe mantener una zona de seguridad de entre 50 y 100 metros a la redonda ante la posibilidad de una explosión: "Si no hay pérdida, tenemos que hacer un corte total de entre 50 y 100 metros a la redonda por seguridad ante una posible explosión; si no hay fuga, podríamos llegar a habilitar una mano de la ruta".