Aprobado el plazo extra por YPF: los fondos tendrán un mes más para intentar revertir el fallo

La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la prórroga tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El fallo favorable contra el país por la forma en que se reestatizó la empresa en 2012, dejó al fondo Burford Capital en el centro de la escena como gran perdedor.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la extensión solicitada por los fondos Petersen y Eton Park en el juicio por la estatización de YPF. Los demandantes ahora cuentan con tiempo hasta el 30 de septiembre para presentar un recurso extraordinario contra el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina.

El pedido había sido presentado por Burford Capital, que participa en la representación de los fondos demandantes. La autorización fue dispuesta este martes por Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien supervisa a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que intervino en la instancia anterior. El vencimiento estaba previsto para el 31 de agosto, por lo que la decisión extendió ese límite durante 30 días.

Milagros Lostes - MDZ Los fondos buscan otra oportunidad Petersen y Eton Park llegaron a esta instancia después de varios fallos dentro del proceso. La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el 2 de junio el pedido de los demandantes para revisar la decisión que había favorecido a la Argentina.

El nuevo recurso constituye la última instancia disponible dentro de la Justicia de Estados Unidos para los fondos. Los demandantes buscan que la Corte Suprema revise la sentencia de la Cámara y vuelva a abrir la discusión sobre la condena que había recaído sobre el Estado argentino. La solicitud de prórroga tuvo como argumento principal la carga de trabajo del abogado que representa a los fondos. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en la causa, señaló que el pedido de 30 días adicionales estuvo relacionado con que el representante legal de los demandantes “tiene otras citas”.