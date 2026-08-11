Riesgo país: cómo se movió en los últimos 12 meses y por qué no perfora los 400 puntos

El riesgo país se sostiene aún niveles altos para salir a los mercados, en consideración del equipo económico. El no logra perforar la barrera psicológica de los 400 puntos básicos, y en medio comeinza a acelerarse la carrera electoral hacia 2027.

EL índice que elabora el JP Morgan cerró ayer a 465 puntos, cerca de 259 undidades por debajo repecto a un año atrás. En la previa de las elecciones del 28 de octubre del año pasado llegó a tocar los 1.456 puntos.

El Gobierno considera que el nivel actual del índice aún es alto para salir a los mercados internacionales, aunque sostiene que se debería reducir "la dependencia con Wall Street", pese a las sugerencias de varios analistas e inversores.

Aún así, el ministro de Economía, Luis Caputo , si bien en un principio no contempla emitir deuda en Nueva York, como reza el programa financiero 2027, no lo descartó del todo y dejo sujeto esa carta frente a eventuales necesidades, sobre todo el año que viene que es un año electoral y las turbulencias financieras se hacen presente.

Por qué el riesgo país no logra perforar los 400 puntos

En las últimas jornadas, el riesgo país tuvo una corrección y volvió a ubicarse por encima de los 450 puntos, después de haber estado muy cerca de perforar los 400, cuando en julio tocó los 404.

"Esto no implica necesariamente un cambio en la visión de fondo sobre Argentina, sino que muestra que el mercado está entrando en una etapa donde conseguir nuevas bajas del riesgo requiere señales adicionales. Además, no hay que perder de vista el contexto internacional. Las tasas de Estados Unidos siguen siendo relativamente elevadas y los inversores tienen alternativas atractivas en otros mercados. Eso hace que Argentina necesite ofrecer una mejora adicional en sus fundamentos para justificar una compresión mayor del spread", comentó a MDZ Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Pero, en lo que va del año, el índice tuvo una mejora muy importante en los últimos meses: hubo una fuerte compresión del riesgo país de más de 100 unidades en lo que va del año, debido a mejoras de calificación, acumulación de reservas y una mayor percepción de sostenibilidad del programa económico. En consideración de Anzalone, "parte de esas noticias ya fue incorporada en los precios".

"Por eso, para que los bonos sigan subiendo y el riesgo país pueda quebrar definitivamente los 400 puntos, el mercado necesita empezar a ver avances en cuestiones que todavía generan dudas, especialmente la capacidad de acumular reservas, el acceso efectivo a los mercados internacionales y la sostenibilidad del programa de cara a 2027. Por eso, no vemos los 400 puntos como un número mágico, sino como una referencia que muestra que el mercado ya incorporó buena parte de la mejora argentina. Para perforarlos de manera sostenida probablemente haga falta una nueva señal concreta, más que simplemente esperar que continúe el rally de los bonos", agregó el economista.