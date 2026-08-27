El Gobierno alienta una nueva base salarial: ¿qué sectores le ganaron a la inflación y quiénes perdieron más de 10%?

La discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda económica. Mientras el Gobierno impulsa que los nuevos convenios colectivos incorporen una remuneración mínima garantizada de $1.070.000 , los datos oficiales muestran que la evolución de los salarios acordados en paritarias fue muy dispar durante el último año.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, solo siete convenios colectivos lograron superar a la inflación y mejorar su poder adquisitivo. En el extremo opuesto, cuatro actividades registraron pérdidas reales superiores al 10%.

El dato adquiere especial relevancia en medio de la nueva ronda de negociaciones impulsada tras la reforma laboral. La Secretaría de Trabajo busca que sindicatos y empresarios incorporen un piso salarial dentro de los convenios, aunque el monto no será establecido por decreto: deberá surgir de la negociación entre las partes y luego ser homologado por el Estado.

El ranking elaborado por la Secretaría de Trabajo muestra que Encargados de edificio fue el convenio que obtuvo la mayor recomposición salarial real entre junio de 2025 y junio de 2026, con una mejora del 5,9% .

En segundo lugar aparecen Camioneros , con una recuperación del 3,1% , mientras que Construcción y Farmacia compartieron el tercer puesto, con un incremento real del 2,5% .

También lograron mejoras Entidades deportivas y civiles, con 1,7%, y Aceiteros y Seguros, ambos con 1,6%.

El grupo de convenios que consiguió mantener prácticamente estable su poder adquisitivo estuvo encabezado por Bancarios, con una variación real del 0%. Industria de la carne y Químicos tuvieron retrocesos mínimos, del 0,6%.

Textiles, metalúrgicos y Comercio fueron los más golpeados

La situación fue muy diferente para buena parte de los trabajadores privados. Pasteleros perdió 1,3% de poder adquisitivo, mientras que Transporte automotor retrocedió 1,7%. Madera registró una caída del 2,4% y Concesionarios de autos, del 3,2%.

Pero las mayores pérdidas se concentraron en cuatro actividades. Calzado cayó 10,5% en términos reales, Comercio perdió 11%, Metalúrgicos retrocedió 12,4% y Textiles sufrió la mayor caída, con 12,6%.

El contraste entre estos sectores y aquellos que consiguieron recomponer sus ingresos expone una de las principales características de la actual negociación colectiva: no existe una evolución salarial uniforme frente a la inflación, sino resultados muy diferentes según la actividad y el convenio.

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El nuevo piso salarial que busca el Gobierno

En este escenario aparece la propuesta oficial de establecer una remuneración mínima garantizada de $1.070.000 dentro de los convenios colectivos. La iniciativa apunta especialmente a los gremios con salarios más bajos y se diferencia del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto se encuentra en $376.600.

El planteo oficial se cruza con el reclamo de las centrales sindicales, que sostienen que el ingreso básico debería acercarse al valor de una canasta básica familiar, actualmente estimada en $1.564.716.

Así, el nuevo esquema de paritarias tendrá como telón de fondo un mercado laboral donde algunos convenios lograron recuperar terreno frente a la inflación, mientras otros acumularon fuertes pérdidas reales. La discusión por el piso de $1.070.000 buscará, justamente, establecer un nuevo umbral para los sectores que quedaron más rezagados.