El Gobierno alienta una nueva base salarial: ¿qué sectores le ganaron a la inflación y quiénes perdieron más de 10%?
Un informe oficial muestra qué paritarias le ganaron a la inflación y cuáles perdieron poder adquisitivo, mientras el Gobierno impulsa un piso de $1.070.000.
La discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda económica. Mientras el Gobierno impulsa que los nuevos convenios colectivos incorporen una remuneración mínima garantizada de $1.070.000, los datos oficiales muestran que la evolución de los salarios acordados en paritarias fue muy dispar durante el último año.
Entre junio de 2025 y junio de 2026, solo siete convenios colectivos lograron superar a la inflación y mejorar su poder adquisitivo. En el extremo opuesto, cuatro actividades registraron pérdidas reales superiores al 10%.
El dato adquiere especial relevancia en medio de la nueva ronda de negociaciones impulsada tras la reforma laboral. La Secretaría de Trabajo busca que sindicatos y empresarios incorporen un piso salarial dentro de los convenios, aunque el monto no será establecido por decreto: deberá surgir de la negociación entre las partes y luego ser homologado por el Estado.
Los sectores que lograron ganarle a la inflación
El ranking elaborado por la Secretaría de Trabajo muestra que Encargados de edificio fue el convenio que obtuvo la mayor recomposición salarial real entre junio de 2025 y junio de 2026, con una mejora del 5,9%.
En segundo lugar aparecen Camioneros, con una recuperación del 3,1%, mientras que Construcción y Farmacia compartieron el tercer puesto, con un incremento real del 2,5%.
También lograron mejoras Entidades deportivas y civiles, con 1,7%, y Aceiteros y Seguros, ambos con 1,6%.
El grupo de convenios que consiguió mantener prácticamente estable su poder adquisitivo estuvo encabezado por Bancarios, con una variación real del 0%. Industria de la carne y Químicos tuvieron retrocesos mínimos, del 0,6%.
Textiles, metalúrgicos y Comercio fueron los más golpeados
La situación fue muy diferente para buena parte de los trabajadores privados. Pasteleros perdió 1,3% de poder adquisitivo, mientras que Transporte automotor retrocedió 1,7%. Madera registró una caída del 2,4% y Concesionarios de autos, del 3,2%.
Pero las mayores pérdidas se concentraron en cuatro actividades. Calzado cayó 10,5% en términos reales, Comercio perdió 11%, Metalúrgicos retrocedió 12,4% y Textiles sufrió la mayor caída, con 12,6%.
El contraste entre estos sectores y aquellos que consiguieron recomponer sus ingresos expone una de las principales características de la actual negociación colectiva: no existe una evolución salarial uniforme frente a la inflación, sino resultados muy diferentes según la actividad y el convenio.
El nuevo piso salarial que busca el Gobierno
En este escenario aparece la propuesta oficial de establecer una remuneración mínima garantizada de $1.070.000 dentro de los convenios colectivos. La iniciativa apunta especialmente a los gremios con salarios más bajos y se diferencia del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto se encuentra en $376.600.
El planteo oficial se cruza con el reclamo de las centrales sindicales, que sostienen que el ingreso básico debería acercarse al valor de una canasta básica familiar, actualmente estimada en $1.564.716.
Así, el nuevo esquema de paritarias tendrá como telón de fondo un mercado laboral donde algunos convenios lograron recuperar terreno frente a la inflación, mientras otros acumularon fuertes pérdidas reales. La discusión por el piso de $1.070.000 buscará, justamente, establecer un nuevo umbral para los sectores que quedaron más rezagados.