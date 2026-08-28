Última oportunidad: Banco Nación un importante reintegro al cargar nafta

El cierre de agosto trae una última oportunidad para quienes buscan reducir el gasto mensual en combustible. Este viernes 28, los clientes del Banco Nación podrán acceder a un reintegro del 20% al cargar nafta o gasoil en estaciones adheridas, siempre que utilicen el medio de pago establecido por la entidad.

La promoción tiene un tope de devolución de $10.000 por cliente durante el mes y está disponible en comercios seleccionados de YPF, Shell, Axion, Dapsa y Gulf. Aunque su vigencia formal se extiende hasta el lunes 31 de agosto, solo puede utilizarse los viernes. Por ese motivo, esta jornada representa la última posibilidad de aprovecharla antes de su vencimiento.

El beneficio contempla un reintegro equivalente al 20% de los consumos realizados en estaciones habilitadas. Para recuperar el máximo mensual de $10.000, el cliente debe haber acumulado cargas por $50.000 durante agosto. Si ya utilizó parte del beneficio en viernes anteriores, solo recibirá la diferencia disponible hasta alcanzar ese límite. La información puede consultarse en el sitio oficial de Semana Nación .

El descuento se aplica por cliente y no por tarjeta. Esto significa que las operaciones efectuadas con diferentes plásticos vinculados a una misma persona comparten el tope mensual. Antes de realizar una carga importante, resulta conveniente revisar los consumos anteriores para calcular cuánto reintegro queda disponible. Una vez alcanzados los $10.000, las compras posteriores ya no generarán nuevas devoluciones dentro del período vigente.

Para acceder a la promoción, la compra debe abonarse de manera presencial y en un solo pago mediante MODO BNA+. Al momento de concretar la operación, el usuario tiene que seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación.

Los pagos directos con el plástico, las tarjetas de débito y las operaciones realizadas desde otras billeteras virtuales quedan fuera del beneficio, según las condiciones publicadas por la entidad.

Qué estaciones de servicio participan de la promoción

La propuesta alcanza locales adheridos de cinco cadenas: YPF, Shell, Axion, Dapsa y Gulf. Sin embargo, no todas las estaciones de cada bandera forman parte necesariamente de la campaña. Antes de cargar, se recomienda verificar el establecimiento en el buscador oficial de comercios o consultar en el lugar si acepta la promoción de Semana Nación.

La vigencia informada comenzó el 1° de marzo y concluye el 31 de agosto de 2026. Hasta el momento, el banco no publicó una extensión para septiembre, por lo que este viernes será la última jornada disponible bajo las condiciones actuales.