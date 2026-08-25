Banco Nación se sumó al Travel Sale 2026: cómo viajar con descuentos y en cuotas

El Banco Nación confirmó su adhesión al Travel Sale 2026 para sacar vuelos por Argentina y en el exterior. Cómo acceder a la promoción.

Banco Nación se suma al Travel Sale para viajar por el país y el exterior.

El Banco Nación, a través de “BNA Viajes”, participará del Travel Sale 2026, acompañando a sus clientes con financiación, descuentos y cupones especiales para acceder a vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados, en el marco de una de las acciones comerciales más relevantes de la industria turística nacional.

Las promociones estarán disponibles del 24 al 30 de agosto, en la plataforma de “BNA Viajes”. En esta edición, los usuarios podrán acceder a una propuesta integral para planificar escapadas y vacaciones.

Para viajar por la Argentina, se ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados, además de descuentos de hasta el 30% en hoteles.

Cómo viajar al exterior con el Travel Sale y Banco Nación Para destinos internacionales, la propuesta contempla la posibilidad de abonar en un pago todos los productos disponibles, incluyendo pasajes, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados, junto con cupones especiales para acceder a beneficios adicionales.

Entre las acciones destacadas se incluyen cupones con GOL, con 15% off en vuelos hacia distintos destinos de Brasil; beneficios con Avianca, con 20% 0ff en aéreos y paquetes, y cupones especiales para propuestas en los hoteles Oasis e Iberostar, con el 20% off, según producto y disponibilidad.