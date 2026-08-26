Banco Nación ofrece descuentos de hasta 30% de ahorro en supermercados y nafta hasta fin de agosto

Agosto entra en su tramo final, pero todavía quedan varias oportunidades para reducir gastos cotidianos con las promociones de Banco Nación . Los beneficios vigentes alcanzan compras en supermercados, cargas de combustible y consumos gastronómicos, aunque cada propuesta establece sus propios medios de pago, porcentajes y límites de devolución.

Según la información oficial disponible al 26 de agosto de 2026, las principales campañas concluyen el lunes 31. Por esa razón, antes de realizar una operación, conviene revisar el comercio participante, la tarjeta requerida y el canal habilitado . En algunos casos, pagar con el plástico directamente no resulta suficiente: es obligatorio ingresar a BNA+, escanear el código QR y seleccionar la tarjeta desde la aplicación.

Una de las propuestas con mayor alcance permite obtener hasta un 30% de ahorro en supermercados adheridos. La promoción comenzó el 1° de mayo y se mantendrá disponible hasta el 31 de agosto. Para acceder, los clientes deben pagar exclusivamente mediante la aplicación BNA+ y utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. El porcentaje concreto, los días habilitados y los límites de devolución pueden cambiar de acuerdo con cada cadena.

Esto significa que el beneficio no necesariamente estará disponible en todas las sucursales ni bajo idénticas condiciones. La entidad reúne los establecimientos participantes en su plataforma Semana Nación, donde pueden buscarse las promociones por categoría y ubicación. Revisar esa información antes de pasar por la caja permite conocer si existe un monto mínimo de compra, qué productos están excluidos y cuánto dinero puede recuperarse. También es importante conservar el comprobante hasta que el reintegro aparezca acreditado.

Quienes necesiten cargar combustible cuentan con un 20% de descuento en estaciones Shell adheridas. El beneficio funciona en un pago, exige abonar con MODO desde BNA+ y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco. Tiene un tope de reintegro de $10.000 por cliente durante el mes y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

En gastronomía, Del Turista también ofrece un 20% de ahorro hasta esa misma fecha. En este caso, la promoción está disponible todos los días, se aplica a operaciones realizadas en un pago y establece un límite de devolución de $10.000 por compra. A diferencia de las campañas que obligan a utilizar una billetera virtual, la página oficial indica que se puede pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación. La disponibilidad queda sujeta a los comercios participantes.

Cómo acceder a las promociones de Banco Nación

El procedimiento más frecuente consiste en abrir BNA+, ingresar en la opción de pago con MODO, escanear el QR del establecimiento y elegir una tarjeta habilitada. No corresponde pagar con dinero disponible en la cuenta cuando las bases exigen una tarjeta de crédito. Tampoco debe suponerse que cualquier lector QR activa automáticamente el descuento, ya que la operación tiene que respetar el canal establecido en las condiciones.

Antes de comprar, resulta conveniente consultar el buscador oficial de Semana Nación, verificar el período de vigencia y revisar el tope aplicable. El reintegro no siempre aparece de inmediato: puede acreditarse posteriormente en el resumen de la tarjeta o en la cuenta asociada, según las reglas de cada campaña. Con el cierre de agosto próximo, planificar el gasto y comprobar los requisitos será clave para no perder los últimos beneficios del mes.