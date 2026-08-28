Día de la Ancianidad: por qué se celebra el 28 de agosto y qué significó para la tercera edad en Argentina

Cada 28 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Ancianidad , una fecha que marcó un antes y un después para la tercera edad. Ese día, la entonces primera dama Eva Perón presentó una declaración con diez derechos destinados a mejorar las condiciones de vida y garantizar la protección de las personas mayores.

La fecha conmemora el 28 de agosto de 1948, cuando Eva Perón presentó los llamados Derechos de la Ancianidad, un decálogo que buscaba reconocer y proteger a las personas mayores.

El Día de la Ancianidad recuerda el 28 de agosto de 1948, un día clave para los derechos de los adultos mayores en Argentina.

La iniciativa surgió en un contexto en el que muchos adultos mayores atravesaban situaciones de abandono y falta de protección. La declaración planteó una serie de garantías vinculadas con aspectos básicos de la vida cotidiana, como la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo y el respeto.

Los derechos fueron incorporados posteriormente a la Constitución Nacional de 1949, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, como parte de las políticas sociales impulsadas durante ese período.

El decálogo presentado por Eva Perón establecía diez derechos destinados a garantizar una vida digna para las personas mayores:

Derecho a la asistencia: establece que las personas mayores deben contar con protección integral de su familia y, ante situaciones de abandono o imposibilidad de recibir esos cuidados, del Estado.

Derecho a la vivienda: plantea el acceso a un lugar cómodo, seguro e higiénico, con condiciones adecuadas para preservar la salud.

Derecho a la alimentación: garantiza una alimentación acorde con las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta su edad y estado de salud.

Derecho al vestido: contempla el acceso a ropa adecuada, cómoda y acorde con las condiciones climáticas y las necesidades de cada persona.

Derecho al cuidado de la salud física: incluye la atención necesaria para preservar la salud, como el seguimiento de tratamientos, medicamentos y ejercicios indicados.

Derecho al cuidado de la salud moral: reconoce la libertad para practicar la fe, la espiritualidad y aquellas actividades vinculadas con las preferencias personales.

Derecho al esparcimiento: contempla el acceso a momentos de recreación, entretenimiento y descanso.

Derecho al trabajo: reconoce la posibilidad de realizar actividades productivas, siempre que las condiciones físicas lo permitan, como una forma de mantener las capacidades y la autoestima.

Derecho a la expansión: refiere a la libertad de pensamiento y expresión durante la vejez.

Derecho al respeto: establece que toda persona mayor merece consideración, respeto y empatía por parte de la sociedad.

Qué importancia tuvieron los Derechos de la Ancianidad

Los Derechos de la Ancianidad representaron un antecedente de las políticas destinadas a proteger a las personas mayores en Argentina. La declaración puso el foco en la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas y reconocer a los adultos mayores como sujetos de derechos.

La propuesta también buscó que la protección no quedara limitada al ámbito familiar y planteó la responsabilidad del Estado frente a situaciones de abandono o desamparo.

Cuándo se celebra el Día de la Ancianidad en el mundo

Además de la conmemoración argentina, a nivel internacional existen otras fechas dedicadas a las personas mayores. A nivel mundial, Naciones Unidas estableció el 1° de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad.

El objetivo de estas conmemoraciones es reconocer el aporte de las personas mayores a la sociedad, promover su bienestar y visibilizar la importancia de garantizar sus derechos y una vida digna.