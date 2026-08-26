Cuatro signos vivirán un reinicio total por el eclipse lunar del 28 de agosto

El eclipse lunar del 28 de agosto obligará a estos signos a tomar decisiones difíciles. Un cambio de rumbo.

El eclipse lunar de este 28 de agosto traerá revelaciones profundas y cierres necesarios para cuatro signos del Zodiaco. La energía disponible impulsará transformaciones definitivas en el ámbito personal, laboral y familiar.

Durante un eclipse lunar total, la luz del sol es filtrada por la atmósfera de la Tierra y por ello la Luna se torna de una tonalidad anaranjada. Foto: NASA Los cuatro signos que vivirán un giro crucial Piscis experimentará este fenómeno en su propio signo y vivirá un proceso de renovación total. Muchas certezas del pasado perderán sentido para dar paso a nuevas prioridades individuales. El cambio exigirá marcar límites claros, terminar vínculos desgastados y priorizar el propio bienestar personal.

Virgo modificará la forma de conectar con los demás y revisará sus relaciones más cercanas. Llegó el momento de tomar decisiones sentimentales postergadas y dejar atrás dinámicas que los desgastan. Su transformación consistirá en buscar relaciones equilibradas y abandonar el sacrificio por los demás.

Durante diez días luego del eclipse lunar, es importante saber que nuestro cuerpo y emociones se pueden sentir diferentes Foto: Freepik Géminis sentirá el impacto directamente en su trabajo, sus metas y sus proyectos futuros. Las prioridades laborales cambian porque los deseos actuales ya no son los mismos de antes. Redefinir el rumbo profesional será el paso clave para avanzar con firmeza hacia nuevos objetivos.