El cielo cambiará este jueves: cómo ver el eclipse lunar desde Argentina

El cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Un eclipse lunar parcial será visible desde toda la Argentina y llegará a cubrir aproximadamente el 96% del disco de la Luna.

Aunque técnicamente no será un eclipse total, la diferencia resultará difícil de ignorar: durante el momento de mayor cobertura quedará iluminada directamente por el Sol apenas una pequeña franja de la superficie lunar. El resto podría adquirir tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas.

El fenómeno podrá observarse sin telescopios, filtros ni anteojos especiales. Quienes no cuenten con una buena visibilidad o quieran seguirlo con imágenes astronómicas también tendrán una alternativa: El Firmamento realizará una transmisión en vivo desde su canal de YouTube.

El eclipse se extenderá durante más de cinco horas si se considera también su etapa penumbral. Estos son los horarios difundidos por El Firmamento, expresados en hora argentina:

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Esa sombra posee dos regiones diferentes.

La penumbra es la zona exterior, donde la luz solar queda bloqueada solo parcialmente. Por eso, durante la primera etapa el oscurecimiento de la Luna suele ser muy sutil. La umbra, en cambio, es la región central y más oscura, donde la Tierra tapa por completo al Sol.

A partir de las 23.33, la umbra avanzará sobre la parte inferior del disco lunar hasta cubrirlo casi por completo. Durante el máximo permanecerá visible un pequeño borde brillante, mientras que la superficie oscurecida podría adoptar un color cobre.

La tonalidad se debe a la atmósfera terrestre. La luz del Sol atraviesa las capas de aire que rodean al planeta, donde los colores azulados se dispersan con mayor facilidad. Las longitudes de onda rojizas consiguen continuar su recorrido y desviarse hacia la sombra. Es un proceso similar al que produce los colores rojos y anaranjados de los amaneceres y atardeceres.

La intensidad final dependerá de las condiciones de la atmósfera. Por eso, el tono puede variar desde un naranja suave hasta un rojo oscuro.

Cómo observar el eclipse de manera segura

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse de Luna puede mirarse directamente y no representa ningún riesgo para la vista. No se necesitan filtros ni elementos especiales.

El fenómeno será visible a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar mejor el avance de la sombra y las variaciones de color. Se recomienda buscar un espacio con poca contaminación lumínica y una visual amplia del cielo. La posibilidad de observarlo dependerá, naturalmente, de que las condiciones meteorológicas acompañen.

También puede ser una buena oportunidad para tomar fotografías. Un trípode o una superficie firme ayudará a evitar imágenes movidas, especialmente durante el máximo, cuando gran parte de la Luna perderá luminosidad.

El Firmamento transmitirá el eclipse lunar en vivo

Durante la noche del jueves 27, El Firmamento realizará una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube @elfirmamento para seguir el desarrollo del eclipse. La propuesta permitirá acompañar cada una de sus etapas y observar el fenómeno incluso desde lugares donde las nubes o la iluminación urbana dificulten la experiencia directa.

La Luna comenzará a entrar en la sombra terrestre cuando todavía falten algunos minutos para la medianoche. Sin embargo, el momento más esperado llegará a la 1.12: durante unos minutos, el satélite quedará casi completamente oscurecido y el cielo argentino mostrará por qué un eclipse parcial también puede convertirse en un espectáculo extraordinario.