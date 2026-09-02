Hackatón Edutech 2026: estudiantes crean soluciones para transformar la educación

El Cruce, el programa de la 105.5 FM MDZ Radio conducido por Gonzalo Llanes y Javier Zarzavilla, realizó una transmisión especial desde el Auditorio Marciano Cantero de Maipú para acompañar la segunda edición de la Hackatón Edutech 2026 , una competencia que reunió a estudiantes de institutos superiores de Mendoza para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a la educación.

Durante dos jornadas, unos 150 estudiantes de distintas tecnicaturas y profesorados trabajaron sobre problemas concretos del sistema educativo. Una de las particularidades de la propuesta fue que los participantes no pudieron elegir a sus compañeros: los 25 equipos se conformaron en el momento.

El objetivo fue poner a prueba no solo los conocimientos técnicos de los estudiantes, sino también su capacidad para comunicarse, negociar y trabajar con personas que no conocían.

"El desafío es poder trabajar con un otro que no conozco, que no solo implica poder aplicar los conocimientos que yo traigo desde mi instituto, sino también aplicar otro tipo de habilidades: comunicarme, negociar y trabajar juntos", explicó Priscila Vito, organizadora y profesora del IES Tomás Alva Edison.

La UNCuyo, a través de su incubadora de empresas, aportó la metodología de trabajo para orientar a los equipos. Los participantes utilizaron el modelo Design Sprint , una metodología ágil que permite definir problemas, desarrollar ideas y avanzar rápidamente hacia la construcción y validación de un prototipo.

La primera jornada estuvo enfocada en identificar el problema, organizar los equipos y comenzar a diseñar las soluciones. En la segunda etapa, el desafío pasó a la materialización de esas ideas.

Los 25 proyectos iniciales debían presentar sus prototipos y, posteriormente, solo 10 avanzarían a la instancia final. Allí, los equipos debían defender sus propuestas mediante un pitch frente al jurado.

"Es una experiencia donde yo vengo a trabajar sobre un problema real y tengo que armar un prototipo para exponer, para venderle a alguien, para ganar un concurso. Estamos trabajando como se trabaja en la realidad". Así describió la experiencia Celina Páez, facilitadora de la UNCuyo.

Hackatón. MDZ Radio

Tecnología aplicada a problemas reales

Los proyectos desarrollados durante la Hackatón Edutech estuvieron vinculados con diferentes dificultades que atraviesan estudiantes e instituciones educativas.

Uno de los equipos trabajó sobre la retención y finalización de los estudios secundarios por parte de adultos. Mariano García, estudiante de Ciencia de Datos de 38 años, participó en el desarrollo de una plataforma destinada a centralizar y digitalizar el historial académico de los alumnos.

La propuesta busca simplificar trámites y facilitar el acceso a la información para quienes necesitan retomar sus estudios.

"La idea es que el foco y la dificultad del alumno que quiere rendir esté en estudiar, y no en la burocracia para anotarse".

La inteligencia artificial también tuvo un papel central en varios proyectos. Entre las propuestas surgió una herramienta destinada a transformar en texto los apuntes que los estudiantes fotografían con sus teléfonos y que muchas veces quedan almacenados sin orden en la galería.

La tecnología permitiría recuperar ese material, transcribirlo y organizarlo para facilitar posteriormente el estudio.

De participantes a referentes

La Hackatón también funciona como un punto de encuentro entre estudiantes y el ecosistema emprendedor mendocino.

Camila Di Marco, emprendedora tecnológica y creadora de InPets, participó como mentora en la edición anterior y este año integró el jurado. Su recorrido constituye uno de los ejemplos del vínculo que busca generar la competencia entre quienes están comenzando a desarrollar proyectos y quienes ya atravesaron el proceso de convertir una idea en un emprendimiento.

Ese vínculo también aparece en la propia infraestructura del evento. La plataforma web utilizada para gestionar la Hackatón fue desarrollada por un estudiante que había participado en la edición anterior.

Nahuel C. creó inicialmente una página para la competencia y posteriormente la convirtió en un sistema que permite gestionar las inscripciones, cargar proyectos, facilitar el trabajo de los mentores y jueces y consultar un ranking en vivo.

"El alumno se puede inscribir, subir su proyecto, los mentores pueden verlos, los jueces pueden votar y hay un ranking en vivo".

El objetivo de llevar la Hackatón a todo el país

La segunda edición también abrió una discusión sobre el futuro de la iniciativa. Virginia Hernández, rectora del IES 9-023, y Martín Millán, coordinador académico del IES Tomás Alva Edison, plantearon la posibilidad de ampliar el alcance de la competencia.

"Queremos que esto sea algo mucho más grande, que se muestre lo que forman las instituciones de nivel superior, tanto en el área técnica como en el área docente".

Hackatón. MDZ Radio

La intención es que una propuesta nacida en Mendoza pueda crecer y alcanzar una dimensión nacional, poniendo en valor la formación de los estudiantes de los institutos superiores y su capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas.

Más allá del resultado de la competencia, la Hackatón Edutech propone trasladar a los estudiantes a un escenario diferente al de las aulas tradicionales: trabajar contra reloj, formar equipos con personas desconocidas, resolver problemas concretos y convertir una idea en un prototipo. Una experiencia que busca acercar la educación superior al mundo laboral y emprendedor.