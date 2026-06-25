El desafío que reúne a estudiantes de todo el país: soluciones innovadoras para problemas comunitarios

Del 25 al 28 de agosto se desarrollará de manera virtual el Hackatón ArcelorMittal Acindar , una iniciativa gratuita que reúne a estudiantes de todo el país para buscar soluciones innovadoras a problemas que impacten en las juventudes y sus comunidades.

Se trata de la novena edición del evento, el cual es impulsado por Faro Digital y Fundación Acindar, y se encuentra dirigido a estudiantes de los últimos tres años de las escuelas secundarias (últimos 4 de las escuelas técnicas). Los estudiantes podrán formar equipos de 3 a 5 integrantes, con un docente como referente.

El hackatón, que reunió a más de 1.300 estudiantes en su última edición, cuenta con el reconocimiento institucional del Conicet y la participación de especialistas de la institución durante la competencia.

En el evento, los estudiantes aplicarán la metodología Design Sprint, utilizada por empresas de tecnología para desarrollar soluciones creativas y centradas en las personas.

Los cuatro ejes temáticos que se abordarán en esta edición serán Salud y cuidados; Ambiente; Educación: presente y futuro; e Inclusión y diversidad. Cada tema será presentado por un especialista, lo que permitirá a los estudiantes identificar una problemática en su comunidad y desarrollar un proyecto de solución.

Hackatón: inscripciones y fechas claves

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de agosto en la web oficial de la competencia. Durante el mes de agosto se realizará una formación para los docentes referentes de los equipos, en donde se brindarán herramientas para acompañar a los participantes en Design Sprint.

Una vez finalizada la etapa del hackatón, un comité evaluador elegirá los 20 proyectos que accederán a talleres exclusivos con profesionales del diseño y la innovación para poder avanzar en la formulación de los mismos.

Ya en la siguiente etapa, los 5 equipos finalistas recibirán mentorías directas y tendrán la posibilidad de reunirse con especialistas del Conicet en las diferentes áreas. El 4 y 5 de noviembre, los concursantes presentarán sus propuestas ante un jurado de expertos, quienes determinarán al ganador de la edición.