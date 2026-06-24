Cómo trabaja Mendoza la inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel secundario

La Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Escuelas (DGE) concretó el cierre del cronograma provincial de los Encuentros de Inclusión Educativa, cuyo foco estuvo puesto en la integración de estudiantes con discapacidad. Las jornadas alcanzaron a los 18 departamentos de Mendoza y reunieron a más de 900 participantes del sistema educativo.

La iniciativa se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Godoy Cruz, y estuvo enmarcada en una Resolución de la DGE. Según detallaron desde el Gobierno, las jornadas tuvieron carácter presencial y estuvieron dirigidas a inspectores seccionales de nivel secundario y de la modalidad, equipos de Gestión Institucional, asesores seccionales, integrantes del Servicio de Orientación Escolar, coordinadores de área y equipos de Apoyo a la Inclusión Educativa Departamental.

En ese sentido, se destacó que el objetivo fue acompañar las acciones de inclusión que se desarrollan con los y las estudiantes con discapacidad que cursan el Nivel Secundario en toda la provincia.

En este marco, la directora de Educación Especial, María de los Ángeles Zavaroni, sostuvo que estos encuentros “permiten trabajar de forma corresponsable con los niveles educativos, eliminando barreras al aprendizaje y a la participación de los estudiantes con discapacidad”, y remarcó la importancia de sostener la igualdad de oportunidades en el sistema educativo provincial.

Por su parte, Adriana González, supervisora de Educación Especial de las secciones 3 y 5, aseguró que la inclusión "implica reconocer y valorar la diversidad”, y remarcó que estos espacios promueven tanto la participación de los estudiantes como la construcción de comunidades educativas más equitativas.

Así, cada departamento realizó jornadas que estuvieron a cargo de directivos de escuelas primarias de la modalidad especial y de Educación Integral, junto al equipo de apoyo departamental encargado de realizar las valoraciones de los estudiantes con discapacidad.

Qué temas se abordó durante los encuentros

Durante los encuentros se explicó en detalle el procedimiento para solicitar turnos de valoración a través del sistema GEI. En ese sentido, se detalló la documentación que debe reunir cada escuela, el formato que tiene que tener el informe que se incorpora a la solicitud, cómo ubicar en el sistema la fecha del turno asignado para que la familia tome conocimiento, y de qué manera se recibe finalmente el informe de valoración, tanto en la escuela como en el núcleo familiar.

También se reafirmó el trabajo conjunto con las escuelas secundarias y se repasaron los roles y funciones del docente de apoyo a la inclusión en ese nivel.

En paralelo, se buscó despejar dudas y derribar algunos mitos en torno al proceso de inclusión, a partir de las inquietudes que plantearon los propios directivos.

El objetivo fue acompañar las acciones de inclusión que se desarrollan con estudiantes con discapacidad que cursan el nivel secundario en toda la provincia. Prensa DGE

Qué es el sistema GEI y cuál es su función en los procesos de inclusión

El GEI es el Sistema de Gestión Educativa Integral de la provincia de Mendoza, una plataforma que centraliza la administración de la información escolar y que reemplazó al histórico sistema GEM. Según datos aportados por e Gobierno, el sistema tiene la información de más de 503.000 estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia, desde el nivel inicial hasta la educación superior.

Cabe resaltar que su uso es obligatorio en todo el sistema educativo provincial, según lo establece la Ley N°9599. Entre sus principales funciones en el contexto de inclusión, permite que las escuelas gestionen, de manera digital, los turnos de valoración para estudiantes con discapacidad ante los Equipos de Apoyo a la Inclusión Educativa departamentales.

A través de este sistema, cada escuela puede solicitar el turno, cargar la documentación requerida -como el informe pedagógico y el Certificado Único de Discapacidad- y hacer un seguimiento del estado de la solicitud hasta la entrega del informe final de valoración.

Cabe recordar que recientemente el Gobierno provincial anunció que el sistema GEI se integrará a la plataforma "Mendoza por Mí", iniciativa que forma parte del "Plan de Transformación Digital" que apunta a digitalizar todos los servicios públicos de Mendoza. Así, en Mendoza por Mí habrá una nueva sección "Mi Educación" tanto estudiantes como familiares podrán realizar consultas sobre calificaciones, asistencias, horarios de cursado certificados, materias y libretas digitales. Esto se podrá hace tanto en la web como en la aplicación móvil.

Qué es la Dirección de Educación Especial

La Dirección de Educación Especial es un área destinada a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles del sistema.

Cabe resaltar que la Dirección de Educación Especial depende de la DGE y está a cargo de María de los Ángeles Zavaroni. Entre sus principales funciones está la de coordinar las políticas de inclusión, los equipos de apoyo escolar y las normativas técnico-pedagógicas orientadas a estudiantes con discapacidad de la provincia.