Mendoza suma nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad

Mendoza suma tres nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad , destinadas a fortalecer la red de atención materno-infantil de la provincia. Las unidades estarán distribuidas estratégicamente en el territorio provincial: una en el Hospital Schestakow para atender la demanda del sur mendocino, otra en el Hospital Notti y la tercera en el SEC Gran Mendoza, para responder donde la emergencia lo requiera.

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Salud, fueron adquiridas con fondos del Reforsal , el programa provincial que busca recuperar ingresos para el sistema de salud pública mediante la facturación de servicios brindados a afiliados de prepagas y obras sociales en hospitales públicos.

Mendoza incorporará 3 nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad Con fondos de REFORSAL, avanzamos en la renovación de la flota de traslado neonatal crítico de la provincia. Estas nuevas unidades fortalecerán la red de derivación interhospitalaria y permitirán… pic.twitter.com/2UDUQiAx4b

Las nuevas ambulancias tienen como objetivo fortalecer la red de derivación interhospitalaria y permitirán realizar traslados seguros de recién nacidos que requieren cuidados especializados.

Las tres unidades estarán equipadas con incubadora de traslado, respirador neonatal y monitoreo especializado para recién nacidos que requieran atención crítica.

Además, desde Salud aclararon que cuando no se utilice la incubadora, la ambulancia puede adaptarse para trasladar pacientes adultos en camilla, optimizando los recursos disponibles.

Con esta incorporación, Mendoza contará con más de 40 vehículos sanitarios destinados al traslado y la atención de pacientes, consolidando una red de emergencias más robusta, equipada y preparada para dar respuesta a la demanda creciente del sistema de salud.

Durante 2025, Reforsal recaudó casi $10.200 millones: el triple en un año, teniendo en cuenta que en 2024 el Estado mendocino recaudó de parte de obras sociales y prepagas $3.350 millones.

Con parte del dinero recaudado, a principios de 2026 el Gobierno compró ocho ambulancias completamente equipadas, con una inversión total de $1.300 millones. A esto ahora se le suman las tres ambulancias adquiridas, destinadas a emergencias perinatales.