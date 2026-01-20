Mendoza triplicó la recaudación de hospitales a prepagas, pero suman deudas millonarias

La creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) marcó un punto de inflexión en la forma en la que el Estado provincial cobra a obras sociales y prepagas por la atención brindada en hospitales públicos a personas que tienen algún tipo de cobertura.

El organismo comenzó a funcionar en junio del 2024 tras la sanción de la ley y esto se evidenció en un incremento, si se compara la recaudación del 2025 frente al 2024, del 204% en números absolutos.

Según información del Ministerio de Salud, en 2024 el Estado mendocino recaudó de parte de obras sociales y prepagas $3.350 millones, mientras que en 2025, la recaudación llegó a los casi $10.200 millones. Es decir, el triple en un año.

No obstante, según datos oficiales, la mora de las obras sociales y prepagas es alta y ronda los $6.000 millones, aunque el Gobierno indicó que hay una fiscalización y control fuerte para garantizar el reintegro.

Con parte del dinero recaudado, el Gobierno anunció la semana pasada que compró ocho ambulancias completamente equipadas, con una inversión total de $1.300 millones.

El Reforsal y el aumento del cobro del Estado a las prepagas y obras sociales

Daniela Correa, directora general del Reforsal, sostuvo al programa MDZ Club (por MDZ Radio) que el 2024 fue todo un período de implementación y que el sistema de prefacturas "empezó en agosto y las primeras facturas salieron en noviembre". "Ese año los hospitales siguieron recaudando con el régimen viejo”, explicó.

El verdadero impacto llegó en 2025, cuando el nuevo esquema empezó a reflejarse en los números, con una recaudación que pasó de $3.350 millones a los $10.197 millones en 2025.

Según Correa, el esquema anterior estaba fragmentado y era "ineficiente" y cada hospital debía encargarse por su cuenta de la facturación y el cobro, "algo que no todos podían sostener". De esta forma, los incrementos exponenciales en la recaudación se han dado particularmente en los establecimientos sanitarios de mediana y baja complejidad, tales como los centros de salud y hospitales más chicos.

Un caso concreto de esto es el hospital Metraux, de Maipú, que pasó de cobrar unos $1,3 millones en 2024 a $19,4 millones en 2025, es decir, un incremento exponencial del 1.311%. Otro caso es el del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que pasó de un ínfimo monto de $9,2 millones a $144,2 millones, una suba astronómica del 1.469%.

En tanto, si bien los hospitales de alta complejidad, como es el caso del hospital Central, Lagomaggiore o el Notti, han tenido más administrativos encargados del cobro a prepagas y demás, aún así el número de incremento en la recaudación sorprende.

En el caso del Central, se recaudaron $868,4 millones en 2024, y en 2025 este número fue de $3.159 millones, un 264% más. El Schestakow, de San Rafael, recaudó $1.205 millones en 2024, mientras que en 2025 este número fue de $3.117 millones, un 159% más.

“Era mucho más complejo el proceso. No todos los hospitales tenían equipos suficientes para recaudar, sobre todo los de mediana complejidad y las áreas de salud”, señaló.

Ese déficit estructural explica por qué los mayores incrementos se dieron fuera de los grandes hospitales. En promedio, en los hospitales de mediana complejidad, la recaudación creció alrededor de 325%, mientras que en las áreas de salud departamentales la expansión fue cercana al 400%. “Ahí el cambio estructural era necesario para aumentar la capacidad de recuperación”, sostuvo Correa.

El hospital Schestakow es referencia en el Sur de la provincia de Mendoza Foto: Archivo MDZ (Imagen Ilustrativa) El hospital Schestakow es referencia en el Sur de la provincia de Mendoza Foto: Archivo MDZ (Imagen Ilustrativa)

Los hospitales de alta complejidad, como el Central, el Notti o el Lagomaggiore, ya contaban con estructuras de cobro más robustas pero aún así, como se ejemplificó, mostraron un aumento cercano al 150%, una suba que la funcionaria calificó como “muy alta” en términos históricos.

Más presión legal y embargos contra prepagas y obras sociales

Para mejorar la recaudación, desde el Gobierno explicaron que uno de los cambios centrales fue la incorporación de recaudadores y abogados recaudadores, junto con la emisión de boletas de deuda con carácter de título ejecutivo, lo que aceleró los tiempos judiciales.

“Si no hay acuerdo previo, se produce el embargo a la obra social o prepaga. El proceso hoy es mucho más rápido que antes”, explicó Correa.

Actualmente, el sistema registra una deuda total de unos $6.000 millones, además de los $17.000 millones ya recuperados. Parte de esos montos se encuentran bajo planes de pago, con algunos convenios firmados con distintas obras sociales.

La directora del Reforsal evitó individualizar nombres, pero precisó que la deuda es amplia y heterogénea.

“En Argentina hay unas 380 obras sociales. En deuda deben estar entre 50 y 60, con montos que van desde $20.000 hasta cifras mucho más altas”, indicó. Se trata tanto de obras sociales sindicales como de prepagas.