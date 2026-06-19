Miles de estudiantes prometieron lealtad a la bandera en Mendoza
Estudiantes de diferentes escuelas participaron en los actos por el Día de la Bandera, con promesas y juramentos en distintos puntos de la provincia.
Este viernes, miles de estudiantes de Mendoza participaron de diferentes actos en conmemoración al Día de la Bandera, en el marco del aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.
Alumnos de diversas escuelas realizaron sus respectivos Actos de Promesa y Juramento de Lealtad a la Bandera Nacional, una de las ceremonias más emblemáticas en la trayectoria educativa de los estudiantes.
La explanada de Casa de Gobierno, repleta de estudiantes
Organizado por el Gobierno provincial y con la presencia de Alfredo Cornejo, más de 700 estudiantes de cuarto grado de diferentes instituciones educativas realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Además, efectivos de la Guarnición Militar Mendoza realizaron en la misma ceremonia su emotivo Juramento a la Bandera.
El emotivo acto incluyó la participación de la Banda Militar Talcahuano y al artista mendocino Lucho Aberastaín, además del Ballet Chakaymanta, una histórica institución mendocina dedicada a la danza folklórica, la cual presentó un espectáculo de malambo.
La plaza Independencia reunió a más de 750 estudiantes
Con la organización de la Ciudad de Mendoza, más de 750 estudiantes de nivel primario y secundario de diferentes colegios realizaron la Jura de Lealtad y el Juramento de Fidelidad a la Bandera en la plaza Independencia.
Del acto participaron numerosas escuelas de la Ciudad de Mendoza, además de diversas autoridades provinciales, militares y educativas. El acto contó la voz de Griselda López Zalba, quien entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Luján de Cuyo también conmemoró el Día de la Bandera
Más de 1.000 estudiantes de diversos colegios participaron de la ceremonia de Promesa de Lealtad y el Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional organizada por la Municipalidad de Luján de Cuyo en el Parque Ferri.
La ceremonia contó con la participación de los Veteranos y Héroes de Malvinas, como así también de abanderados y escoltas de instituciones educativas de todo el departamento, quienes acompañaron el desarrollo del acto protocolar junto a autoridades municipales, provinciales y representantes de la comunidad educativa.
Además, el Ensamble S9 de docentes de música de Luján de Cuyo y el Ballet Municipal protagonizaron un recorrido por la vida, el legado y los valores de Manuel Belgrano a través de la música y la danza. El espectáculo incluyó zambas, cuecas, el tradicional gato cuyano y un homenaje a Juana Azurduy, finalizando con una emotiva puesta en escena acompañada por cientos de banderas celestes y blancas flameando en el predio.