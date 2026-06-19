Miles de estudiantes prometieron lealtad a la bandera en Mendoza

Estudiantes de diferentes escuelas participaron en los actos por el Día de la Bandera, con promesas y juramentos en distintos puntos de la provincia.

Miles de estudiantes de todo Mendoza participaron de los actos por el Día de la Bandera.

Este viernes, miles de estudiantes de Mendoza participaron de diferentes actos en conmemoración al Día de la Bandera, en el marco del aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.

Alumnos de diversas escuelas realizaron sus respectivos Actos de Promesa y Juramento de Lealtad a la Bandera Nacional, una de las ceremonias más emblemáticas en la trayectoria educativa de los estudiantes.

La explanada de Casa de Gobierno, repleta de estudiantes Organizado por el Gobierno provincial y con la presencia de Alfredo Cornejo, más de 700 estudiantes de cuarto grado de diferentes instituciones educativas realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Además, efectivos de la Guarnición Militar Mendoza realizaron en la misma ceremonia su emotivo Juramento a la Bandera.

El emotivo acto incluyó la participación de la Banda Militar Talcahuano y al artista mendocino Lucho Aberastaín, además del Ballet Chakaymanta, una histórica institución mendocina dedicada a la danza folklórica, la cual presentó un espectáculo de malambo.

Efectivos del Ejército realizaron su Juramento de Lealtad. Rodrigo D'Angelo / MDZ Rodrigo D'Angelo / MDZ Abanderados de diferentes colegios participaron de la ceremonia. Rodrigo D'Angelo / MDZ El ballet Chakaymanta presentó un espectáculo de malambo. Rodrigo D'Angelo / MDZ Tadeo García Zalazar tomó la promesa de los estudiantes. Rodrigo D'Angelo / MDZ El gobernador Alfredo Cornejo, presente en el acto. Rodrigo D'Angelo / MDZ La Banda Militar Talcahuano interpretó el Himno Nacional Argentino. Rodrigo D'Angelo / MDZ La plaza Independencia reunió a más de 750 estudiantes Con la organización de la Ciudad de Mendoza, más de 750 estudiantes de nivel primario y secundario de diferentes colegios realizaron la Jura de Lealtad y el Juramento de Fidelidad a la Bandera en la plaza Independencia.