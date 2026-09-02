Baja la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima este jueves y qué zonas siguen bajo alerta

Según el SMN, este jueves se anticipan nevadas en alta montaña y vientos fuertes en varias zonas de Mendoza, con ráfagas de hasta 110 Km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 3 de septiembre en Mendoza, tanto por nevadas en la cordillera como por vientos fuertes. Además, tras el Zonda de este miércoles se espera el ingreso de un frente frío.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en alta montaña: “El área será afectada por nevadas moderadas o puntualmente fuertes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 15 y 30 centímetros. El fenómeno también estará acompañado por vientos del sector oeste con velocidades ráfagas superiores a 80 km/h, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”, detallaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este jueves en la cordillera mendocina. También hay alerta amarilla por viento en el este provincial y San Rafael: “Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h”, señalaron.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: el viento sur continuará durante la mañana en forma débil, especialmente en toda la zona Norte, hasta las 21. Viento Zonda desde las 10 hasta las 21 en toda la precordillera, Malargüe y sur de Malargüe, con velocidades promedio de 45 km/h.

el viento sur continuará durante la mañana en forma débil, especialmente en toda la zona Norte, hasta las 21. Viento Zonda desde las 10 hasta las 21 en toda la precordillera, Malargüe y sur de Malargüe, con velocidades promedio de 45 km/h. Nubosidad: nublado en el Valle de Uco y la zona Sur. Durante la tarde continuará la nubosidad y, durante la noche se incrementará, principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur. Probablemente también afectará parte de la zona Este. No se observan precipitaciones.

nublado en el Valle de Uco y la zona Sur. Durante la tarde continuará la nubosidad y, durante la noche se incrementará, principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur. Probablemente también afectará parte de la zona Este. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: mal tiempo en Centro y Sur, con precipitaciones débiles. Pronóstico para los próximos días Para este jueves se anticipa una jornada ventosa, con descenso de la temperatura y vientos del sector sur, además de precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. La máxima rondaría los 20 ºC.

El viernes no se espera demasiado cambio en la temperatura, pero el sábado comienza a desmejorar: estará mayormente nublado y frío, con una máxima cercana a los 12 ºC y probabilidad de precipitaciones aisladas. Estas condiciones se mantendrán el domingo.