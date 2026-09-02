"Orgullosos de vos": Alfredo Cornejo y su emotivo encuentro con Milagros Alastra

Luego de alzar la Copa del Mundo con Las Leonas , Milagros Alastra -la integrante más joven del plantel- regresó a Mendoza con los laureles de una consagración histórica para el deporte nacional y provincial. Debido a la relevancia del logro, el gobernador Alfredo Cornejo la recibió con todos los honores en Casa de Gobierno .

"¿Estás orgullosa, no?", le consulta el mandatario provincial a Mili luego de saludar a la flamante campeona del mundo. Acto seguido, tras la respuesta afirmativa de la deportista, le comenta: "Bueno, nosotros de vos".

El encuentro entre Cornejo y Mili quedó registrado en un video que el propio gobernador compartió en sus redes. Sobre dicho momento, la máxima autoridad provincial resaltó dijo que había sido un "orgullo compartir un momento con Milagros Alastra, la mendocina que, con apenas 20 años y siendo la jugadora más joven del plantel, se consagró campeona del mundo junto a Las Leonas".

Según detalló Cornejo, durante la reunión con Mili "fueron apareciendo los años de entrenamiento, los desafíos, los sacrificios y la pasión que la llevaron hasta la cima del hockey mundial".

"Felicitaciones a Milagros por este logro y a todo el seleccionado argentino por un nuevo título mundial", concluye el posteo de Cornejo.

Cabe resaltar que durante la reunión, el Gobernador aprovechó para entregarle a Mili un pasaporte Sanmartiniano. "Es bastante simbólico. Cuando visites alguno de los lugares te lo hacés sellar", le explicó a la joven.

El video de Alfredo Cornejo con Milagros Alastra

X: @alfredocornejo

La meteórica carrera de Milagros Alastra

Alastra comenzó su carrera deportiva en la Universidad Nacional de Cuyo. “Arranqué a jugar al hockey a los 4 años, me llevaron mis papás al club porque quedaba cerca de casa”, recordó hace un tiempo Mili en una entrevista con MDZ. Desde entonces, la UNCuyo no fue solo el lugar donde entrenó, sino el espacio donde se formó como persona. “Crecí en ese club, es mi segunda casa. Me dio valores muy importantes, no solo en lo deportivo”, remarcó. Tras grandes actuaciones, pasó al club GEBA de Buenos Aires.

En cuanto a su carrera con la Albiceleste, el talento de Alastra la llevó a integrar el plantel de Las Leoncitas, donde se alcanzó el subcampeonato Mundial Sub 21 de hockey femenino en Chile, cita donde además fue elegida Rising Star of the Year por la Federación Internacional de Hockey.

El momento en el que Milagros fue elegida Rising Star of the Year en el Mundial Sub 21. Juan Ignacio Saltiva / MDZ

El reconocimiento no fue menor. En la historia del hockey argentino, ese premio quedó en manos de nombres pesados como Florencia Habif, Soledad García, María José Granatto, Luciana Von der Heyde o, más recientemente, Zoe Díaz, compañera de Milagros en este mismo Mundial y hoy jugadora de Las Leonas.

Sus destacadas actuaciones la llevaron a dar el salto a la Selección mayor a inicios de 2026, cuando fue convocada por primera vez a Las Leonas para disputar la FIH Pro League 2025-26, el torneo anual que reúne a las principales selecciones del mundo. Su rápida adaptación la llevaron a ganarse un lugar en la cita mundialista, que culminó de la mejor manera tras vencer a Países Bajos en una final para el infarto. Durante este mundial, participó activamente en 4 partidos del torneo.