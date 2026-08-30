Quién es el intendente más enemistado con Alfredo Cornejo

La foto de Alfredo Cornejo con los intendentes mendocinos para coordinar el operativo de prevención frente al denominado “Súper Niño” volvió a tener una ausencia que no pasó inadvertida. El municipio de Rivadavia sí estuvo representado. Hasta Casa de Gobierno llegó el secretario de Servicios Públicos, Mariano Amprino, quien expuso el trabajo que se viene realizando en el departamento. Pero Mansur eligió permanecer en Rivadavia, donde continuó con su agenda municipal.

Horas después, en diálogo con el programa radial “Antes que salga el sol” de Rivadavia, el intendente explicó su ausencia y aprovechó para marcar nuevamente sus diferencias con el gobernador. “Hace rato que estamos trabajando en esto. Además, hay varias publicaciones donde el mismo secretario Mariano Amprino está mostrando cómo se están punteando las acequias”, señaló.

Según Mansur, Rivadavia ya tiene prácticamente terminadas las tareas preventivas sobre los principales desagües y acequias . Mencionó trabajos en el desagüe del barrio Albarracín Godoy, obras en el barrio Lencinas y distintos sectores considerados sensibles, entre ellos Arenales y Luzuriaga.

“Ya tenemos todos los desagües limpios”, aseguró. Y fue allí cuando volvió a aparecer el conflicto político con la Provincia.

El intendente Ricardo Mansur, enfrentado a Cornejo. Milagros Lostes - MDZ

“Mi gobernador siempre llega tarde”, dijo Mansur

Mansur fue particularmente crítico con los tiempos del Gobierno provincial. “Yo lamento que mi gobernador siempre llegue tarde. Ya tendría que haberlo hecho hace tiempo, porque las comunas vienen trabajando desde hace varios días”, disparó durante la entrevista.

La frase no es menor si se tiene en cuenta que la relación entre el intendente de Rivadavia y Cornejo lleva años atravesada por diferencias políticas.

Mansur no cuestionó la necesidad de organizar un operativo provincial. Su crítica apuntó a que, desde su perspectiva, los municipios ya venían trabajando sobre el riesgo climático y la convocatoria del Gobierno llegó después.

“Que se queden tranquilos los rivadavienses porque somos muy conscientes de los problemas que hay y estamos trabajando”, afirmó. “Es muy difícil cubrir todo lo que puede ocurrir, pero todo aquello que podemos evitar, te aseguro que lo están haciendo los empleados municipales”, sostuvo.

Otro de los puntos que generó una respuesta contundente del intendente fueron las críticas por la limpieza de los desagües. Mansur aseguró que algunos sectores todavía presentan dificultades, como el desagüe de Libertador y Lamadrid, donde una acequia regadora complica el escurrimiento del agua hacia Mariano Gómez.

Sin embargo, rechazó que el municipio no haya realizado tareas preventivas. “Quienes publicaron eso están muy mal informados o son tendenciosos. En vez de venir a ofrecer colaboración y criticar, tendrían que informarse antes de hacer algún comentario”, cuestionó.

Mansur también puso sobre la mesa una preocupación de más largo plazo: el río Tunuyán y El Carrizal. Recordó que durante una crecida ocurrida en 1980 u 1981 el agua llegó prácticamente hasta el barrio Brandsen y planteó la necesidad de mantener los cauces preparados ante una eventual crecida.

El municipio sumó además un dron para tareas de monitoreo y continúa con el corte de ramas que podrían caer sobre viviendas.

La pelea que empezó con Cornejo antes de la intendencia

Para entender por qué cada cruce entre Mansur y Cornejo adquiere una lectura política hay que retroceder a 2023.

Mansur había sido durante años un dirigente radical. Fue intendente de Rivadavia en tres períodos y construyó su carrera dentro de la UCR, pero terminó rompiendo con la conducción partidaria y decidió competir por fuera de Cambia Mendoza con su espacio Sembrar.

La elección municipal convirtió a Rivadavia en uno de los escenarios más importantes de aquella disputa. Cornejo respaldó al candidato de Cambia Mendoza, Mauricio Di Césare. Mansur ganó. La diferencia fue mínima: 196 votos separaron a ambos candidatos.

La elección dejó expuesta una pelea política que ya no era solamente por una intendencia. Mansur había enfrentado al candidato respaldado por la estructura provincial y había conseguido recuperar el municipio desde un espacio propio.

Después vinieron los cuestionamientos sobre el escrutinio. Mansur llegó a considerar que detrás de los planteos para revisar votos recurridos y anulados había una maniobra política. Desde entonces, la relación institucional se mantuvo, pero con una tensión permanente.

Miguel Ronco junto a Ricardo Mansur. Foto: Facebook Miguel Ángel Ronco

La tensión con Cornejo en estos años de gestión

Otro capítulo se produjo en 2024. Mansur reclamó durante meses una reunión con el gobernador. Finalmente, después de cinco meses, consiguió ser recibido por Cornejo.

Uno de los principales temas de aquella audiencia fue la modificación del sistema de distribución de la coparticipación municipal. Y ese conflicto se transformaría en uno de los mayores enfrentamientos entre el municipio y la Provincia.

Mansur sostuvo que el nuevo Coeficiente de Equilibrio Regional perjudicaba a Rivadavia y calculó que el departamento perdería alrededor de $2.000 millones anuales. El intendente salió públicamente a cuestionar la reforma y acusó al Gobierno provincial de beneficiar especialmente a determinados departamentos del Gran Mendoza.

La disputa llegó a tal punto que Mansur publicó una solicitada dirigida al Gobernador con una pregunta que sintetizaba el tono de la pelea: “Sr. Gobernador: ¿Por qué hacerle tanto daño a Rivadavia?” Pero la discusión no quedó en declaraciones políticas.

Mansur llevó el reclamo a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde cuestionó la modificación del esquema de coparticipación y pidió que se declararan inconstitucionales determinados artículos de la normativa.

El intendente, entonces, no solamente confrontó políticamente con Cornejo: también judicializó una de las principales decisiones de su administración.

Ricardo Mansur junto a Mario Abed.

“No me puede ganar ni me puede comprar”, la sentencia de Mansur

La relación llegó a uno de sus puntos más explícitos este año. En una entrevista con MDZ Radio, Mansur fue consultado por su vínculo con el gobernador y respondió: “El enojo de Cornejo será porque no me puede ganar ni me puede comprar”.

La frase sintetizó la identidad política que el intendente construyó desde su ruptura con el radicalismo. Mansur sostiene que su independencia respecto del oficialismo provincial es justamente lo que le permite defender los intereses de Rivadavia. Y en los últimos años convirtió en parte de su discurso cuestiones como la coparticipación, los servicios públicos, la producción, el agua y la atención sanitaria.

En este 2026 apareció otro foco de tensión: el Hospital Saporiti. La decisión provincial de trasladar la atención de partos hacia el Hospital Perrupato generó un fuerte rechazo de Mansur, que comenzó a reclamar públicamente el regreso de la maternidad y cuestionó también la situación de la neonatología.

El radicalismo se prepara para ganarle a Mansur en 2027

Mansur ya ha dicho que no se presentará a la reelección el año que viene. Quiere postular a jóvenes de Sembrar, el partido departamental, entre quienes suenan su hijo Andrés Mansur, quien es el secretario de Gobierno de la Comuna; y el presidente del Concejo, Luis García Llauró.

Pero el radicalismo tiene una carta fuerte: Hernán Amat, expresidente del Concejo Deliberante y actual director de Relaciones con la Comunidad del ministerio de Seguridad. El funcionario recorre la provincia pero pone énfasis en temas políticos partidarios de Rivadavia.

Al radicalismo ya le fue bien en las elecciones de medio término del año pasado y se prepara para recuperar la comuna el año que viene. ¿Podrá?