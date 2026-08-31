Inauguran la ampliación del Aeropuerto de San Rafael pero una pelea se metió en el medio

Por ahora, de acuerdo a la agenda oficial a la que accedió MDZ, está previsto que en la inauguración hablen el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. No habían incluido en el acto la palabra del intendente sanrafelino, Omar Félix , de distinto color político , lo que habría generado muchos resquemores.

Félix fue invitado, pero desde la organización le explicaron que no podría hacer uso de la palabra. Desde el municipio confirmaron a este diario que el jefe comunal estará presente independientemente le permitan tomar la palabra o no. La relación entre Cornejo y los Félix - Emir, exintendente y Omar- es cordial pero políticamente están enfrentados.

La situación adquiere especial relevancia porque la obra tiene una historia de gestiones políticas detrás y Félix buscará, naturalmente, reivindicar el papel que tuvo el municipio en su concreción. Del otro lado, el acto es organizado por Aeropuertos Argentina 2000 y contará con autoridades vinculadas a la empresa y al Gobierno nacional.

Así, una inauguración que en principio debería quedar circunscripta a la finalización de una obra estratégica para San Rafael también tendrá su propia lectura partidaria: quiénes aparecen en la foto, quién toma la palabra y quién puede atribuirse el crédito por una obra largamente esperada por el sur mendocino.

De todas maneras lo que se inaugura tiene una particularidad: es una parte del aeropuerto para que puedan salir todos los aviones todos los días. Ahora deben seguir con la obra que no está terminada.

La pulseada Alfredo Cornejo- Omar Félix

Detrás de cada corte de cintas en San Rafael existe un capítulo de la histórica rivalidad entre el gobernador Alfredo Cornejo y los hermanos Emir y Omar Félix, referentes indiscutidos del peronismo sureño.

En proyectos estratégicos —como la modernización del aeropuerto o la construcción del gasoducto—, la intendencia sostiene que los avances responden al cabildeo directo de los Félix ante organismos nacionales y concesionarias para destrabar partidas presupuestarias.

Desde la Casa de Gobierno provincial, en tanto, minimizan la mediación municipal y atribuyen las concreciones a la planificación global de la Provincia y a los acuerdos marco de infraestructura.

La batalla por la autonomía municipal es otro de los puntos más encendidos de la pelea. La gestión de Omar Félix impulsó la declaración de la autonomía de San Rafael y el proceso para dictar una Carta Orgánica propia, argumentando la necesidad de agilizar trámites, tener independencia administrativa y hacer valer la particularidad del departamento frente a la "mora" de la política provincial.

Cornejo cruzó fuertemente la iniciativa calificándola de "institucionalmente débil" y cuestionando su validez, llevando la controversia a la Suprema Corte por conflicto de poderes mientras promueve una reforma constitucional propia a nivel provincial para regular la materia.

Las gestiones de Emir y Omar Félix por la nueva terminal del Aeropuerto

En los días previos a la inauguración, desde el municipio dejaron trascender las gestiones que hicieron los hermanos Félix desde el 2021 para que esta nueva termina sea posible.

"Este hito es el resultado de un largo camino de negociaciones iniciado años atrás para asegurar el financiamiento que requería la modernización del predio".

Cronología de la modernización

2021: El exintendente Emir Félix y el diputado nacional Omar Félix lideraron reuniones en Buenos Aires para obtener los fondos de la reforma integral.

2022: Se licitó exitosamente la primera fase de las obras.

Febrero de 2023: Arrancaron los trabajos de ampliación, repavimentación y reacondicionamiento del sistema de balizamiento en la pista.

Abril de 2023: Se inauguró la nueva pista, dejando todo listo para iniciar la segunda fase centrada en el edificio principal.

A finales de 2023, la construcción de la terminal sufrió un freno total que duró 13 meses. Frente al estancamiento, la dirigencia local volvió a negociar ante el ORSNA y Aeropuertos Argentina 2000 hasta destrabar los recursos necesarios para retomar la edificación y evitar que el proyecto quedara abandonado.

Con el área de pasajeros terminada, concluye un plan integral que demandó perseverancia frente a licitaciones, plazos suspendidos y reclamos presupuestarios. El corte de cintas de este lunes cierra una etapa clave para la conectividad y el desarrollo de San Rafael.