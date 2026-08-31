Doble vía Mendoza-San Juan: 10 años de anuncios y una obra que sigue paralizada

La doble vía de la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan es una obra que, al igual que los puentes caídos en la zona del Valle de Uco , han permitido medir una práctica natural de los gobiernos: incontables promesas y anuncios de avances o reanudaciones de las obras por un lado, pero por el otro una incapacidad o falta de interés para concretarlos.

El proyecto, que se realiza exclusivamente con fondos nacionales, fue anunciado hace más de una década (a comienzos del 2016), atravesó las gestiones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, tuvo una licitación, una adjudicación, un nuevo contrato, comenzó a ejecutarse y llegó a superar la mitad de los trabajos. Pero se frenó en un 55% de avance y todavía no está terminada. De hecho, en palabras de la gestión de Milei, está "neutralizada".

Son poco más de 17 kilómetros que unen el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli con el empalme con la Ruta Provincial 34, en Jocolí Viejo. Vialidad Nacional informó a MDZ un avance del orden del 55%, pero sin movimiento alguno en los últimos meses. El último avance se dio durante la gestión de Fernández, pero hacia el final se ralentizó. En tanto, en la gestión mileísta, el progreso ha sido cero.

Ahora, desde el Gobierno de Mendoza han asegurado que Nación tiene previsto retomar los trabajos “en las próximas semanas”.

Sin embargo, este anuncio se suma a una larga lista de promesas de reactivación que no han llegado a concretarse. En enero de este año, el entonces ministro del Interior Diego Santilli había asegurado que los trabajos volverían a comenzar “en los próximos días” . Desde aquella declaración hasta este lunes, han pasado 228 días .

Una obra anunciada en 2016

La historia de la obra de la doble vía Mendoza-San Juan comenzó formalmente en los primeros días de la presidencia de Mauricio Macri.

El 6 de enero de 2016, el entonces presidente anunció en la Casa Rosada la construcción de la doble vía entre Mendoza y San Juan, acompañado por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el mandatario sanjuanino Sergio Uñac. Éste fue, de hecho, el primer anuncio que dio el macrismo a Mendoza.

Pero la promesa realizada en términos políticos no significó el comienzo inmediato de los trabajos. La licitación para el tramo mendocino se lanzó en 2017 y el proyecto fue adjudicado en mayo de 2018 a la UTE integrada por Chediack SA y CEOSA. El presupuesto oficial original rondaba los $1.400 millones (en aquel momento) y la oferta adjudicada fue de aproximadamente $1.195 millones.

Pero pasaron los meses y las obras no comenzaron recién hasta el 2021. El contrato firmado ese año contemplaba un plazo de ejecución de 24 meses con un presupuesto actualizado rondaba los $5.500 millones, financiados por el Tesoro Nacional.

Si bien la obra debía estar terminada durante 2023, lógicamente no ocurrió, más allá de nuevas actualizaciones del presupuesto de obra hasta los $6.500 millones.

La obra, relocalizaciones y expropiaciones en la ruta 40

En paralelo, se trabajó en la relocalización de 135 familias que vivían a la vera de la ruta, con un trabajo que realizó el gobierno de Mendoza a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

En febrero de 2021 se entregaron las primeras 75 viviendas, mientras que posteriormente se completó la relocalización de las familias restantes.

Pero las expropiaciones volverían a convertirse años después en uno de los principales obstáculos del proyecto, con un problema que llega hasta la actualidad, según confirmó Vialidad Nacional a MDZ. En este caso, plantearon que parte de la "neutralización" de la obra de la ruta 40 son precisamente "juicios derivados de las expropiaciones".

La obra de la ruta 40, avances y faltantes

Como se dijo, el trabajo tiene un avance estancado en el 55%. El tramo abarca desde el Aeropuerto Francisco Gabrielli, en el kilómetro 3.305 de la Ruta 40, hasta el empalme con la Ruta Provincial 34, en el kilómetro 3.323, en Jocolí Viejo.

El diseño contempla dos calzadas independientes, cada una de 7,3 metros de ancho, con pavimento de hormigón. También incluye intercambiadores a desnivel, calles colectoras pavimentadas y enripiadas, banquinas externas de tres metros, pasarelas peatonales,accesos y conexiones con calles laterales, más un nuevo esquema de circulación para los cruces de la Ruta 40.

Entre los puntos que marcan los planos de obra aparecen las mejoras de las comunicaciones con las calles Paso Hondo, San Ramón, El Pastal y la Ruta Provincial 34 de acceso a Lavalle, además de otros accesos previstos en la traza.

El proyecto original contempla además seis intercambiadores a desnivel e iluminados.

La información actualizada por Vialidad Nacional a agosto de este 2026 es que el asfalto ejecutado representa apenas "alrededor del 19%".

Los puentes, en tanto, están construidos en buena parte de su estructura, pero todavía requieren trabajos de pavimentación y las correspondientes "pruebas de carga". También resta completar el asfalto de las calles que pasan por debajo de esos puentes.