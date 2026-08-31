Declaran de interés las nuevas carreras de Minería Sustentable de la UTN
La Legislatura reconoció la creación de carreras vinculadas a la Minería Sustentable en la UTN Mendoza, propuestas orientadas a formar profesionales para un sector estratégico del desarrollo productivo provincial.
La Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés legislativo la creación de la Ingeniería en Minería Sustentable y la Tecnicatura Universitaria en Minería Sustentable de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mendoza. La iniciativa, impulsada por el diputado radical Raúl Villach, corresponde al Plan 2026 e incluye una carrera de cinco años y un título intermedio que permitirá una inserción laboral temprana.
La propuesta académica articula conocimientos científicos, tecnológicos y ambientales e incorpora contenidos vinculados con la gestión eficiente del agua y la energía, la economía circular, la digitalización de los procesos productivos y la denominada Minería 4.0.
Además, contempla una formación integral sobre el ciclo de vida de los proyectos mineros, desde la exploración hasta el cierre y la remediación ambiental.
Una formación con perfil práctico
Otro de los aspectos destacados es la fuerte impronta práctica de la formación, con instancias de trabajo en laboratorios, campo y entornos productivos reales. De esta manera, los estudiantes podrán abordar problemáticas concretas del sector minero-ambiental y desarrollar competencias aplicadas desde las primeras etapas de la carrera.
La declaración también pone en valor la generación de conocimiento y capacidades locales frente a la transición energética y la creciente demanda mundial de minerales críticos, como el cobre y el litio.
En este sentido, Villach sostuvo que la nueva carrera permitirá generar recursos humanos especializados, empleo calificado y arraigo territorial, además de fortalecer la articulación entre el sistema académico y científico y el desarrollo de una industria minera moderna, sustentable y basada en el conocimiento.