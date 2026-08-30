Javier Milei acelera la agenda regional: Foro de Madrid, foto con EE.UU. y reunión bilateral con José Antonio Kast

Javier Milei viajará este jueves a Chile para participar del Foro de Madrid, reunirse con Kast y mantener un encuentro con una alta funcionaria de los Estados Unidos.

Javier Milei realizará este jueves una nueva visita oficial a Chile con el objetivo de consolidar su liderazgo regional y afianzar la alianza política con la derecha internacional. Durante su estadía en Santiago, el mandatario disertará en un congreso conservador, mantendrá un encuentro con una alta funcionaria del gobierno de Donald Trump y mantendrá una reunión bilateral con su par chileno, José Antonio Kast.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Casa Rosada, la comitiva presidencial partirá rumbo a Santiago a las 7 para que Milei exponga a las 9:30 en el Foro de Madrid. La cumbre, que se celebrará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, es organizada por la Fundación Disenso, el think tank vinculado al partido de ultraderecha español Vox, y reúne a destacados referentes políticos de la derecha occidental.

Reunión clave con el Departamento de Estado de EE.UU. Al finalizar su disertación en el foro, Milei mantendrá una audiencia privada con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos. Rogers ocupa uno de los diez cargos de mayor jerarquía dentro del Departamento de Estado —área creada en 1999 para fortalecer los vínculos entre la administración estadounidense y la opinión pública internacional—, en lo que representa un nuevo gesto de alineamiento geopolítico con la gestión de Donald Trump.

Cuarto encuentro bilateral con José Antonio Kast José Antonio Kast se mostró con Milei en marzo EFE La agenda oficial culminará a las 11:30 en el Palacio de La Moneda, donde Milei será recibido por José Antonio Kast. Se tratará del cuarto encuentro entre ambos jefes de Estado en los últimos meses: