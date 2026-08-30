Luis Caputo en el G20: expondrá el plan económico de Javier Milei ante las potencias y buscará una cita con Scott Bessent

El ministro de Economía participará en Carolina del Norte de la reunión de ministros de Finanzas y centrales del G20.

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó este domingo a Carolina del Norte, Estados Unidos, para formar parte de la Cumbre de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20. Acompañado por una delegación de alto nivel integrada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el funcionario buscará defender ante representantes de las principales potencias del mundo el programa de gobierno que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Durante su estadía, el titular del Palacio de Hacienda participará activamente en las distintas sesiones formales del foro. Entre los paneles confirmados en su agenda técnica se destacan las discusiones sobre la "Evolución de la Economía Mundial", además de los encuentros dedicados al análisis de la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y la prevención del fraude.

Exposición central y el mapa económico argentino EFE El momento más relevante de la participación de Caputo tendrá lugar durante la sesión focalizada en el crecimiento económico, donde se desempeñará como orador principal. En ese marco, el ministro expondrá en detalle sobre el rumbo adoptado por la gestión nacional y sostendrá ante sus pares que la consecución de la estabilidad macroeconómica resulta una condición ineludible e indispensable para alcanzar un desarrollo sostenido en el tiempo.