Luis Caputo viaja a EE.UU. y crece la expectativa por una reunión con Georgieva y Bessent

El ministro de Economía, Luis Caputo , participará en los próximos días de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se realizará en Carolina del Norte entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Llegará acompañado del viceministro José Luis Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La principal expectativa del Palacio de Hacienda es que se concrete un encuentro con Scott Bessent , secretario del Tesoro estadounidense y uno de los funcionarios que tuvo un papel central durante las tensiones cambiarias que atravesó la Argentina el año pasado en la previa de las elecciones legislativas.

El viaje se produce con una situación financiera más favorable para el Gobierno argentino. Las reservas del Banco Central ya superaron los US$50.000 millones y el Gobierno asegura contar con un programa financiero para afrontar sus compromisos hasta el final del mandato. Sin embargo, el eventual respaldo financiero de Estados Unidos continúa sobre la mesa: el swap por US$20.000 millones acordado con Bessent sigue siendo presentado por Javier Milei como una herramienta disponible ante una eventual presión cambiaria durante el proceso electoral.

El cónclave del G20 también tendrá una dimensión política. Se realizará a apenas dos meses de las elecciones de medio término estadounidenses, que funcionarán como un test para la gestión de Donald Trump .

Ya se definieron los principales ejes que buscará llevar a la cumbre de presidentes del G20, prevista para el 14 de diciembre en Miami. En la reunión de ministros de Finanzas y titulares de bancos centrales, la agenda estará concentrada en tres prioridades: reducir las cargas regulatorias para favorecer el crecimiento económico, garantizar cadenas de suministro de energía accesibles y seguras y promover el desarrollo de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

A su vez, está confirmada la presencia de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien visitó hace un mes Argentina y respaldó públicamente el rumbo de la gestión libertaria, aunque con reparos acerca de la necesidad de recomponer los salarios y atender a los sectores más complicados durante los últimos años.

En los últimos días, Luis Caputo aceleró una serie de medidas destinadas a reactivar el crédito y volver a movilizar los dólares que están fuera del sistema financiero. Una de las principales decisiones fue habilitar a los bancos a otorgar créditos en dólares a empresas aunque no tengan ingresos en esa moneda, utilizando hasta el 15% de los depósitos en dólares del sistema. El objetivo es ampliar el financiamiento al sector privado y, al mismo tiempo, profundizar la estrategia oficial de remonetizar la economía en dólares.

A esto se sumó el programa de créditos hipotecarios anunciado esta semana, que contempla utilizar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para fondear a los bancos mediante depósitos a plazo fijo. Los fondos deberán destinarse a préstamos para primera vivienda, con plazos de al menos 15 años y una tasa máxima de UVA + 7,5%, con la expectativa oficial de alcanzar a unas 18.000 familias.

La tercera pata de la estrategia es el intento de incentivar el regreso de los dólares al circuito formal, acompañado por el régimen de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno, cuyos cambios recibieron esta semana la media sanción en la Cámara de Diputados.