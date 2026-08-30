Javier Milei recibe al Presidente de la FIA y crece la expectativa por la F1 en Argentina para 2027/28

En medio de las gestiones del Gobierno y el avance al 65% en la remodelación del Autódromo Hermanos Gálvez, crecen las expectativas por volver a albergar un Gran Premio.

Este lunes a las 11de la mañana, Javier Milei encabezará la apertura oficial del Congreso Americano de la FIA en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). El acto inaugural contará con las alocuciones del titular de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman, ante la presencia de delegaciones de 32 clubes miembros de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe.

La cumbre, que se extenderá hasta el 2 de septiembre y vuelve al país tras casi 15 años, contará además con la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. AP El encuentro adquiere un alto valor estratégico en el marco de las gestiones para concretar el retorno de la Fórmula 1 a la Argentina de cara a las temporadas 2027 o 2028. La presencia del propio mandatario ratifica la línea de sus recientes declaraciones a Radio Mitre, donde confirmó que su administración trabajará activamente para "volver a traer a la Máxima al país". En ese sentido, César Carman destacó la significación institucional de la sede: "Es un honor dar la bienvenida a Argentina a nuestros colegas de todas las Américas y compartir con ellos la sólida cultura automovilística y de los deportes de motor de nuestro país".

Cómo avanza la remodelación en el Autódromo de Buenos Aires Agustín Tubio/MDZ El plan integral de obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez tiene como meta concluir su primera fase técnica entre diciembre de 2026 y enero de 2027, garantizando que la pista quede habilitada para la fecha del MotoGP fijada para el segundo fin de semana de abril de 2027.

Según pudo constatar MDZ en su visita al predio durante el mes de agosto, el avance general de las obras alcanzaba el 65%, impulsado por la delimitación de la traza base, la colocación de pianos y el rápido levantamiento de los sectores de boxes y paddocks. Para transformar la pista actual de 4,2 kilómetros —habilitada bajo normativa FIM para motos— en un circuito apto para la Fórmula 1, se diseñó una nueva variante de más de 4,8 kilómetros. Esta modificación permitirá incluir rectas de hasta 980 metros, en las que los monoplazas podrán desarrollar velocidades máximas cercanas a los 340 km/h.