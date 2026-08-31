Mientras incumple la ley, el Gobierno convoca a las universidades a discutir paritarias

Se realizará este martes en el Palacio Pizzurno, donde asistirán gremios docentes que denuncian desobediencia del fallo de la Corte Suprema.

El Gobierno llegará este martes a una nueva reunión paritaria con las universidades nacionales sin haber cumplido la Ley de Financiamiento Universitario, mientras ya corre el día 315 desde su sanción y la Justicia mantiene firme una cautelar que obliga al Estado a aplicarla.

El encuentro, convocado por el Ministerio de Capital Humano, será a las 11 en el Palacio Pizzurno y reunirá a las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu y Conadu Histórica, además del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de más de 60 instituciones.

El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Estado y dejó firme la cautelar que había dictado el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick y luego avalado la Cámara de Apelaciones. El Gobierno había litigado contra las universidades públicas para evitar la aplicación de una ley que había sido sancionada por el Congreso, vetada por Javier Milei y finalmente insistida por ambas Cámaras con dos tercios de los votos.

A pesar del fallo de la Corte, el conflicto sigue abierto. El CIN pidió a Cormick que aplique multas a los funcionarios responsables del incumplimiento, desde el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, hasta Milei, y que se investigue una eventual desobediencia judicial. El juez convocó el 21 de agosto a una audiencia entre las partes, en una instancia que fue interpretada como una mediación.

En esa reunión, las universidades sostuvieron que el Gobierno se comprometió a cumplir con la ley, pero que después se negó a incorporar ese compromiso al acta. Según denunciaron, la propuesta oficial fue volver a reunirse dentro de los siguientes 30 días, algo que interpretaron como una forma “para seguir ganando tiempo” sin concretar la aplicación de la norma.