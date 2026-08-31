Jorge Macri habló de la llegada del papa León XIV: "Nos preparamos para un evento de 600 mil a 800 mil personas"

Jorge Macri anticipó que la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir entre 600.000 y 800.000 personas durante la visita del Papa León XIV en noviembre a Argentina. El jefe de Gobierno porteño dio detalles del operativo mientras una delegación oficial del Vaticano llegó este domingo a Buenos Aires para recorrer los posibles escenarios y avanzar en la organización de los actos que encabezará el pontífice.

El alcalde explicó que la Ciudad trabaja junto con el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y Córdoba en distintas alternativas para recibir a las multitudes. "Estamos mostrando varias opciones a los enviados del Papa, pero lo principal es que la decisión final la tomará la Santa Sede”, explicó a TN.

Entre los escenarios evaluados, el Monumento de los Españoles aparece como la alternativa más avanzada para el principal acto en la Ciudad. Macri descartó los estadios para las concentraciones masivas porque la Iglesia suele privilegiar los espacios abiertos. También se analizan el Parque de la Ciudad, que podría ser utilizado para una actividad con jóvenes, además de Tecnópolis y el Hipódromo de San Isidro.

Para dimensionar la cantidad de personas que podría movilizar la visita, Macri recordó el antecedente de Juan Pablo II , quien hace casi 40 años reunió en el mismo parque a “quinientas setenta mil personas”. Según destacó, el lugar cuenta con “mucho parque y buenos accesos”, dos características que permitirían facilitar la organización del operativo.

La logística también contempla el impacto que una movilización de esa magnitud podría tener sobre el tránsito porteño. La posibilidad de declarar un asueto durante la visita aparece entre las alternativas, aunque Macri advirtió que “aun en días de asueto hay zonas donde el movimiento es intenso”. Por eso, uno de los objetivos será evitar que las actividades concentren el movimiento en sectores neurálgicos como la avenida 9 de Julio y el centro de la Ciudad.

“Uno tiene que prepararse en un evento como ese, por lo menos para seiscientas, ochocientas mil personas, seguramente. Pero tenemos experiencia en la ciudad, administramos ese tipo de eventos así muy grandes, así que creo que vamos a poder trabajarlos bien”, afirmó el jefe de Gobierno.

Llegó una nueva comitiva por el viaje de León XIV

El Papa León XIV llegará en noviembre a Argentina

La visita de León XIV a la Argentina entra esta semana en una etapa clave de definición, luego de que una delegación oficial de la Santa Sede arribara este domingo a Buenos Aires para avanzar sobre el itinerario, la logística y el operativo de seguridad del viaje previsto para noviembre.

La comitiva llegó a las 18:23 y estuvo encabezada, según trascendió, por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. En el aeropuerto fue recibida por autoridades de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.

León XIV tiene previsto permanecer en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en una visita que demandará un operativo de gran escala por la cantidad de fieles que se espera que participen de las actividades.

La actividad oficial de la comitiva comenzará este lunes con encuentros con referentes de la Iglesia local y funcionarios involucrados en la organización. También están contempladas reuniones en el Palacio San Martín y con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, como parte de las conversaciones destinadas a cerrar la agenda del pontífice.

Además de las reuniones institucionales, los enviados de la Santa Sede recorrerán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los posibles escenarios de las actividades, los lugares donde podría tomar contacto con los fieles y los recorridos que realizaría durante su estadía.

Córdoba también será parte de la inspección previa. La delegación viajará a esa provincia para reunirse con autoridades eclesiásticas y recorrer los espacios que fueron propuestos para las actividades del Papa. La definición de cada lugar deberá contemplar tanto las necesidades de la agenda papal como las condiciones de seguridad, movilidad y capacidad para recibir a las multitudes.