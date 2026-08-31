Discapacidad y endeudamiento: la oposición logró 133 votos y ahora pone la mira en el quórum del 9 de septiembre

Dos veces se encendió el mismo tablero en la sesión del miércoles: 133 afirmativos, 107 negativos, 11 abstenciones. Y dos veces la oposición perdió. Sin embargo, salió del recinto con lo que fue a buscar.

Las mociones eran de apartamiento del reglamento —una para meter el endeudamiento familiar en el temario, impulsada por Pablo Juliano y Germán Martínez; otra por la emergencia en discapacidad, de Juan Marino— y ese mecanismo exige tres cuartas partes de los votos emitidos. Con 251 votos en juego, el piso real estaba en 189. Nunca hubo chance.

Lo que importaba era otro número: 129. El quórum. Y ahí el 133 pasó por arriba.

El resultado alimentó el pedido de sesión especial para el 9 de septiembre, pero tiene una trampa incorporada. El miércoles votar en contra del Gobierno no costaba nada, justamente porque el umbral de tres cuartos volvía inofensiva cualquier mayoría. Firmar el sí era gratis.

El 9 de septiembre no lo va a ser. Ahí el mismo 133 deja de ser un gesto y pasa a ser quórum efectivo con capacidad de sancionar. Es exactamente en ese salto donde suelen aparecer las diferencias entre lo que un diputado vota cuando no pasa nada y lo que vota cuando pasa.

Cómo se armó el 133

El grueso lo aportó Unión por la Patria, con más de noventa bancas. Detrás, Provincias Unidas con diecisiete en la primera votación, Argentina Federal con nueve, y los bloques chicos que completan el rompecabezas: Elijo Catamarca, Independencia, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, La Neuquinidad y Primero San Luis.

Del otro lado, La Libertad Avanza puso 94 rechazos y el Pro acompañó casi en bloque. En el medio quedaron los que no se movieron: la UCR con seis abstenciones en ambas votaciones, y Producción y Trabajo con dos.

El detalle que revela el verdadero movimiento

Los totales fueron idénticos, pero por dentro el reparto cambió, y ahí está la información política.

El MID de Eduardo Falcone y Oscar Zago se abstuvo en endeudamiento y votó afirmativo en discapacidad. En sentido inverso, tres diputados de Provincias Unidas —Jorge Ávila, Sergio Capozzi y José Núñez— acompañaron la primera moción y se corrieron al rechazo en la segunda. José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, pasó del no a la abstención. Álvaro González, del Pro, hizo el mismo recorrido. Y Sergio Casas sumó una banca más a Unión por la Patria en la segunda votación.

Que el resultado se haya repetido clavado con seis diputados moviéndose en direcciones distintas es una casualidad estadística. Lo relevante es que el bloque de 133 no es el mismo bloque las dos veces.

Las ausencias que pueden inclinar la balanza

Faltaron cinco: Juan Fernando Brügge (Provincias Unidas), Carlos Castagneto (UP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Javier Sánchez Wrba (Pro). Con la excepción del último, todos tienen perfil de voto afirmativo para el 9/9.

Si esos cuatro se sientan, el número opositor se acerca a 137. Si además la UCR abandona la abstención, la discusión deja de ser sobre el quórum y pasa a ser sobre los dos tercios que hacen falta para blindar una ley frente al veto. Esa, y no la del miércoles, es la aritmética que se juega en dos semanas.