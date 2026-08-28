Endeudamiento familiar: el Gobierno abrió una comisión y busca desactivar a la oposición en Diputados

La Libertad Avanza decidió abrir el debate sobre el endeudamiento familiar en la Cámara de Diputados , aunque lo hará a una semana de la sesión especial que la oposición pidió para emplazar a las comisiones y forzar el tratamiento de los proyectos. La Comisión de Finanzas, presidida por el diputado Santiago Pauli, fue convocada para el miércoles 2 de septiembre a las 13.30 en el Anexo C de la Cámara baja.

La reunión tendrá carácter informativo y recibirá exposiciones de autores de iniciativas vinculadas con tarjetas de crédito, sobreendeudamiento, mora y distintos mecanismos de protección para los consumidores financieros. La convocatoria también prevé la participación de expertos invitados, aunque el listado de expositores todavía no fue comunicado a los integrantes de la comisión.

El movimiento oficialista se produjo después de que distintos bloques opositores formalizaran un pedido para sesionar el 9 de septiembr e. La intención de esos sectores es votar un emplazamiento a las comisiones que deben intervenir en los proyectos, con fechas precisas para avanzar hacia los dictámenes y luego llevar las iniciativas al recinto.

La convocatoria de Finanzas se desarrolla entre propuestas con cambios a la Ley de Tarjetas de Crédito, regímenes de protección para personas sobreendeudadas, programas de alivio financiero, reestructuración de pasivos y declaraciones de emergencia crediticia.

Iniciativas sobre límites de gasto autogestionados en tarjetas

Crédito responsable

Deudas contraídas mediante plataformas fintech

Protección frente a fraudes digitales o créditos no consentidos

Regulación de entidades no financieras de crédito

Situación de hogares con préstamos hipotecarios UVA

La oposición cuestionó la decisión del oficialismo y sostuvo que una reunión aislada de Finanzas no alcanza para destrabar el tratamiento legislativo. Varios de los proyectos cuentan con giro a más de una comisión, por lo que los bloques que impulsan la sesión especial consideran necesario fijar un cronograma conjunto para poder alcanzar los dictámenes.

El diputado Pablo Juliano calificó la maniobra como una “jugada distractiva” y advirtió que el debate requiere la participación de todas las comisiones involucradas. El dirigente radical también reclamó a los gobernadores que respaldaron la ofensiva parlamentaria que mantengan esa posición frente a la estrategia de la Casa Rosada.

La oposición busca presionar al Gobierno con proyectos sobre endeudamiento Noticias Argentinas

La discusión reúne cerca de 50 expedientes con enfoques diferentes sobre la mora y las deudas de las familias. El pedido de sesión especial recibió las firmas de 49 diputados de Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, Argentina Federal y Elijo Catamarca. Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano también acompañaron la presentación.

La Casa Rosada tomó nota de esa señal y activó la Comisión de Finanzas antes de la fecha solicitada por la oposición. El presidente Javier Milei, según trascendió de las reuniones con legisladores oficialistas, pidió a su bloque defender la postura del Gobierno sobre el endeudamiento y rechazar los planteos que hablan de una crisis de morosidad.