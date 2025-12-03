Cuáles son y cuándo estarán las obras de los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

En el arranque del mes de diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional ejecutará obras de modernización en trece aeropuertos pertenecientes a once provincias, entre ellas Mendoza . Con el objetivo de acompañar la reactivación del sector aerocomercial, El Plumerillo y Santiago Germanó -de San Rafael -, figuraron en los anuncios.

De acuerdo a la información oficial, en el caso del Aeropuerto Internacional de Mendoza la obra incluye la ampliación de la terminal, mientras que en el de San Rafael se contempla la ampliación y readecuación de su edificio principal. Sin embargo, cabe aclarar que ambos proyectos ya habían sido anunciados a comienzos de 2025 y no presentan modificaciones.

La novedad pasa por los tiempos de ejecución de esas obras. Como pudo averiguar MDZ Online, ambas se encuentran en plenos trabajos, pero presentan cierto retraso en los plazos que había anunciado Aeropuertos Argentina , la operadora en ambas terminales aeroportuarias.

Para la remodelación del Aeropuerto Francisco Gabrielli Aeropuertos Argentina hará una inversión total de US$ 12 millones en un proyecto de refuncionalización para ampliar un 40% la operación que tiene hoy en día la terminal. En detalle, se extenderán las salas de embarque para vuelos de cabotaje e internacionales. Además, se construirá una nueva sala VIP y un nuevo núcleo sanitario, entre otras mejoras.

Quienes han transitado por el aeropuerto mendocino ubicado en el departamento de Las Heras durante el último tiempo han podido observar que se han ido concretando trabajos menores. Sin embargo, la obra principal comenzará en julio del próximo año y se estima que estará finalizada para octubre de 2027.

aeropuerto mendoza mangas salas vip (2).JPG ALF PONCE / MDZ

Cuándo estará listo el aeropuerto de San Rafael

Durante febrero de 2025 también se anunció la reactivación de las obras en el aeropuerto de San Rafael. Con polémica política en el medio por la atribución de las gestiones del proyecto, lo cierto es que en este caso se trata de tareas de ampliación en la terminal que hoy avanzan a un ritmo más lento de lo esperado.

aeropuerto san rafael (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el Sur mendocino las tareas comenzaron en 2023 con la reinauguración de la pista del aeropuerto de San Rafael y continuaron con la ampliación de la terminal aérea Santiago Germanó. Hoy en día, esa última etapa presenta un avance del 46% y se estima que estará lista para el mes de octubre de 2026, de acuerdo a los cálculos oficiales.

Esta obra representa un hito para la comuna sanrafaelina. Actualmente cuenta con un vuelo diario que conecta Buenos Aires y San Rafael y esta ampliación se presenta como una oportunidad que entusiasma a los operadores turísticos de la zona.