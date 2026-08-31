Remodelarán el Aeropuerto El Plumerillo: las obras y el objetivo de conectar Mendoza con Europa

Este lunes el gobernador Alfredo Cornejo anunció que a mediados de septiembre se llamará a licitación para la remodelación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo , el principal que tiene Mendoza y que está ubicado en Las Heras.

La medida la lanzó el mandatario esta mañana en San Rafael, a propósito del acto en el que participó para inaugurar reformas en otro aeropuerto, el Santiago Germanó, que está ubicado en el departamento sureño.

"Quiero aprovechar para anunciar que es una política integral y que está previsto que el 15 de septiembre se inicie una nueva licitación del aeropuerto El Plumerillo en el Gran Mendoza, ampliándolo también", sostuvo Cornejo.

Según detalló el sancarlino, "hay demanda en empresas en tener más vuelos y la política del gobierno nacional de cielos abiertos permite esas condiciones. Por eso, en donde haya mercado y gente dispuesta a venir a nuestros sitios, están preparando los aeropuertos para eso", planteó.

La iniciativa, que se llevará a cabo a partir de la licitación el 15 de septiembre, tiene como objetivo ampliar la capacidad del aeropuerto en por lo menos un 40% y principalmente la duplicación del área internacional, con una inversión de US$ 20 millones.

Luego 19 meses volvieron las operaciones que conectan con Brasil en el aeropuerto El Plumerillo. Foto: Prensa Turismo Mendoza

Según comentó a MDZ el ministro de Gobierno, Natalio Mema, la finalización de los trabajos "permitirá que lleguen aviones de Europa al aeropuerto de Mendoza". De hecho, este dato se relaciona con el encuentro que tuvo a comienzos de mayo Cornejo con el presidente de Air Europa, Javier Hidalgo, y la posibilidad de tener un vuelo directo Mendoza-Madrid "a partir del 2027".

Para pasar en limpio, como ya informó MDZ a fines de mayo, se pretende la construcción de un núcleo de embarque remoto, con una puerta de embarque extra, lo que permitiría procesar hasta 7 vuelos en simultáneo. Esto llevaría a tener una superficie cubierta que pasaría de los 13.000 a los 14.400 metros cuadrados.

Este proyecto de "refuncionalización" del aeropuerto, tendrá las siguientes obras proyectadas:

Ampliación de la sala de embarque de cabotaje

Ampliación de la sala de embarque internacional

Incorporación de una nueva puerta de embarque remoto doméstico

Nueva puerta de embarque remoto internacional

Nuevos servicios y locales comerciales y de gastronomía

Nuevo núcleo sanitario

Ampliación del área de migraciones en arribos

Nuevo edificio de oficinas para distintos organismos

Nueva Sala Vip

También se llevarán a cabo obras en la planta alta, donde la ampliación se espera que mejore su capacidad en un 30% con más locales comerciales.

Por otro lado, el 26 de mayo pasado se lanzó otra licitación en el Boletín Oficial de la República Argentina para otro tipo de trabajos en el Aeropuerto El Plumerillo, que constan en la remodelación del Centro de Control de Área (ACC), sector en donde se llevan a cabo el control y coordinación de vuelos.

Además, también se refaccionará la planta transmisora, que es el lugar en donde están los equipos de comunicación. La torre de control y la sala en donde están los grupos electrógenos y sistemas de energía de respaldo también serán reacondicionados.